Russell Henley lidera la R1 del Tour Championship y Scottie Scheffler le persigue

Tour Championship en Atlanta. Henley logró un recorrido con ocho birdies y un eagle, libre de bogeys. (EFE)

Russell Henley fue el mejor este jueves en el arranque del Tour Championship, el último evento de la temporada del PGA Tour, al entregar una tarjeta de 61 golpes (-9), y saca dos impactos de ventaja sobre el defensor del título, Scottie Scheffler.

Los 30 mejores golfistas en estos ‘playoffs’ de la FedEx Cup se enfrentan hasta el domingo en el East Lake Golf Club de Atlanta, Georgia con un cambio de formato y todos saliendo con el par.

Hasta el año pasado, el líder de la general comenzaba con un -10 y dos golpes de ventaja sobre el segundo (-8) y tres sobre el tercero (-7).

Con una bolsa de premios de 40 millones de dólares, diez de ellos para el ganador, la elite del PGA Tour se reunió en Atlanta y el nivel fue estelar desde el primer día.

Henley logró un camino impecable con ocho birdies y un eagle. Scheffler tampoco cometió errores y logró siete birdies, tres de ellos en los últimos cuatro hoyos.

Justin Thomas, Patrick Cantlay, Collin Morikawa, el inglés Tommy Fleetwood y el escocés Robert MacIntyre comparten la tercera plaza con un seis bajo par.

El norirlandés Rory McIlroy es octavo con cuatro golpes bajo par.