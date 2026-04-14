¡La Selección Mexicana llega Netflix! La plataforma cierra acuerdo con la Copa Oro y Concacaf Nations League

Netflix transmitirá la Copa Oro La plataforma tendrá los derechos exclusivos en México para los partidos de Copa Oro y Concacaf Nations League

La plataforma de contenidos, Netflix, continúa ampliando su oferta y este martes 14 de abril anunció un acuerdo histórico con la Concacaf. A través de este servicio de streaming, podrás disfrutar de los encuentros de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de forma exclusiva con tu suscripción.

Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf llegan a Netflix

Por medio de un comunicado, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y Netflix hicieron oficial el acuerdo. El contrato es por cuatro años con ambos torneos para transmitirlo en exclusiva en territorio mexicano, lo que estaría restringiendo la señal de los partidos de la Selección Nacional a través de televisión abierta.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 14, 2026

“Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Netflix en México, ya que seguimos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competiciones de selecciones nacionales”, dijo Philippe Moggio, Secretario General de la Concacaf.

Netflix y su carrera por tener más eventos en vivo

Como parte de su estrategia para seguir captando audiencias y mantener vigentes las suscripciones, Netflix ha optado en años recientes por conseguir acuerdos que le permitan tener eventos deportivos de alta demanda en vivo como la WWE en exclusiva, partidos de navidad de la NFL o algunos juegos de MLB.

Ahora, estarán sumando dos torneos futbolísticos en los que la Selección Mexicana suele ser protagonista como máximo ganador de la Copa Oro y tres veces finalista de la Liga de Naciones.