El milagro que busca Barcelona en Champions League: ¿Qué necesita para eliminar al Atlético de Madrid y avanzar a semifinales?

Atlético de Madrid vs Barcelona La Champions League define a sus semifinalistas (Crónica Digital)

El FC Barcelona afronta el escenario más exigente de su temporada en la UEFA Champions League. La derrota 2-0 en el partido de ida frente al Atlético de Madrid obliga al conjunto catalán a buscar una remontada en el Riyadh Air Metropolitano si quiere instalarse en semifinales.

El primer capítulo de la serie dejó al equipo blaugrana con un pie fuera de la Liga de Campeones de la UEFA, tras los goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

¿Qué necesita el Barcelona para avanzar a semifinales de la Champions League?

El escenario está claramente definido por el marcador global. Los dirigidos por Hansi Flick requieren una victoria por tres goles o más para avanzar directamente a las semifinales del torneo.

Un triunfo por dos tantos de diferencia empataría la eliminatoria y enviaría el duelo a tiempo extra. En caso de persistir la igualdad tras los 120 minutos, el boleto se decidiría en tanda de penales.

Cualquier empate o derrota en Madrid significará la eliminación inmediata del conjunto catalán.

¿Vale el gol de visitante en la Champions?

Desde la modificación reglamentaria aplicada por la UEFA, el criterio del gol de visitante dejó de tener validez en las eliminatorias.

Esto implica que no existe ventaja adicional por anotar fuera de casa. El único factor que decide es el marcador global, lo que obliga al Barcelona a centrarse exclusivamente en la diferencia de goles para mantenerse con vida en la Champions League.

Atlético de Madrid vs Barcelona: Estadísticas y antecedentes en Champions League

Los antecedentes no favorecen al equipo catalán. El Barcelona quedó eliminado en sus seis eliminatorias previas a doble partido en competiciones UEFA tras perder el duelo de ida en casa.

A nivel global en la historia del torneo, solo un equipo logró revertir una desventaja de dos goles como local en la ida. Esa excepción corresponde al Manchester United ante el Paris Saint-Germain en la temporada 2018/19.

El Atlético se mantiene invicto en sus últimos diez partidos como local en competiciones UEFA frente a clubes españoles, con ocho victorias y dos empates.

Además, superó todas las eliminatorias europeas en las que ganó el partido de ida como visitante, incluidas varias con ventaja de dos goles.

En enfrentamientos directos en Champions League, el Atlético eliminó al Barcelona en las dos ocasiones previas en cuartos de final, en las temporadas 2013/14 y 2015/16.