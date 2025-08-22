Brian Robinson Jr será nuevo corredor de San Francisco

Brian Robinson Jr. El corredor de los Washington Commanders será intercambiado para llegar a los San Francisco 49'ers.

El mercado de pretemporada de la NFL continúa moviéndose y ahora los San Francisco 49’ers hicieron el movimiento. El equipo de Kyle Shanahan agregará un nuevo elemento a su ofensiva con el joven corredor egresado de Alabama.

Brian Robinson Jr. llegará a los 49’ers

Después de algunos días de especulaciones, Washington optó por no renovar a su jugador de cuarto año y decidió enviarlo a San Francisco a cambió de una selección de sexta ronda en el Draft de 2026, un precio que muchos aficionados han considerado bajo tomando en cuenta el talento y potencial de Robinson Jr.

De esta forma, se estará integrando a un ataque que ya cuenta con Christian McCaffrey en el backfield; además de Brock Purdy (quarterback), George Kittle (Ala cerrada) y Brandon Ayiuk (Receptor Abierto).

Por su parte, los Washington Commanders se quedarán en la posición de corredor con Austin Eckeler y Jacory Croskey-Merritt en la posición de corredor. El novato ha brillado en la pretemporada y algunos especialistas consideran que podría tener el rol estelar de acarreos de balón durante la campaña regular.

Además, el equipo comandado por Dan Quinn todavía tiene que resolverla situación del receptor abierto Terry McLaurin, quien solicitó un cambio a través de un trade a falta de una extensión de contrato a largo plazo.