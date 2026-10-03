México triunfa sobre EU en extra innings en la Copa Mundial Sub-15 de Beisbol

Copa Mundial de BeisbolSub-15 en Mérida. La reacción mexicana llegó en la séptima entrada a un strike de la derrota. (Conade)

La Selección Mexicana de Beisbol protagonizó una espectacular remontada en la Super Ronda de la Copa Mundial Sub-15 y venció por 7-1 a su similar de Estados Unidos en extra innings, dentro de la segunda jornada de actividades del torneo organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

En el Parque de Beisbol Kukulcán de Mérida, Yucatán, el conjunto nacional vino de atrás para conseguir su segundo triunfo en esta fase y dejar a Estados Unidos con su primera derrota del certamen.

La reacción mexicana llegó en la séptima entrada, en la que el equipo nacional se encontraba en su última oportunidad ofensiva y a un strike de la derrota.

Con el 1-1 en la pizarra, el encuentro se definió en entradas extra bajo la regla de desempate de la WBSC, que coloca corredores en primera y segunda base al inicio de cada media entrada. Así, México completó un rally de seis anotaciones en el octavo episodio y amplió la ventaja a 7-1.

El abridor mexicano José Manuel Pacheco trabajó cuatro entradas, en las que permitió una carrera y dos imparables, además de otorgar dos bases por bolas y recetar tres ponches.

A la defensiva, Ángel Lara se encargó de cerrar el encuentro. El lanzador mexicano retiró a cuatro bateadores en la octava entrada, con dos ponches, para sellar la victoria. Lara se apuntó el triunfo con una sobresaliente labor de tres entradas en blanco, en las que permitió un solo imparable, no otorgó bases por bolas y recetó seis ponches.

Con este resultado, México colocó su récord en 2-2 dentro de la Super Ronda, mientras Estados Unidos quedó con marca de 3-1.

Japón también marcha con 3-1, mientras China Taipéi y República Dominicana presentan registro de 2-2; Nicaragua se encuentra con 0-4.

La Selección Mexicana Sub-15 cierra su participación en la Súper Ronda este sábado cuando enfrente a Nicaragua a partir de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.