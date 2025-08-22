Fleetwood alcanza a Russell Henley en la punta del Tour Championship

Tour Championship 2025. El inglés Tommy Fleetwood en acción en el hoyo 18 durante la segunda ronda en el East Lake Golf Club in Atlanta, Georgia. (ERIK S. LESSER/EFE)

Tommy Fleetwood firmó una magnífica ronda de 63 (-7) y se unió al estadounidense Russell Henley para compartir el liderato tras la segunda ronda del Tour Championship en Atlanta.

El inglés hizo ocho birdies, y un bogey en el hoyo 16 para tener una ronda exitosa y meterse a la pelea por el campeonato cuando apenas se ha jugado la mitad del torneo.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, no logró avanzar significativamente en la cima de la clasificación, con un 69 (-1), incluyendo tres bogeys, que lo colocan con -8 golpes en el acumulado en el sexto sitio en solitario.

La actuación de Scheffler quedó encapsulada cuando, en una inusual muestra de frustración, cedió el puño tras fallar un putt que le habría salvado el par en el hoyo 14.

Fleetwood de 34 años que estuvo a punto de ganar el St. Jude Championship y el Travelers Championship a principios de esta temporada, no ha saboreado la victoria pese a terminar 44 veces entre los 10 primeros.

A principios de esta semana el inglés bromeó diciendo que le parecería “bastante gracioso” triunfar este fin de semana y llevarse la FedExCup y un cheque de 10 millones de dólares en el evento que cierra la temporada.

“Solo puedo seguir aprendiendo de lo que podría haber logrado. De hecho, siento que he jugado muy, muy bien cuando he liderado los torneos y he estado en la contienda”, dijo Fleetwood.

“Los que más ganan son los que más compiten y, por supuesto, siguen ganando. Eso es justo lo que quiero hacer. Ahí es donde quiero estar”. Sigo adelante.

Henley, quien comenzó el viernes con dos golpes de ventaja sobre su compañero Scottie Scheffler, registró birdies oportunos en los hoyos 17 y 18 para firmar un 66 (-4).

Su compatriota estadounidense Cameron Young se encuentra dos golpes atrás, con -11 golpes, tras una actuación brillante, con seis birdies en los últimos nueve hoyos, que le ayudó a conseguir un 62, la mejor puntuación del día.

El escocés Robert MacIntyre está un golpe más atrás, con -10 golpes, junto con Patrick Cantlay.

El irlandés Shane Lowry embocó un putt para birdie desde poco más de 30 metros, el más largo en la historia de los playoffs de la FedExCup y el sexto más largo del PGA Tour desde 2003.

Esto llegó mientras Lowry ascendió al T7 en la clasificación. jugando los últimos nueve hoyos con -6 golpes para firmar un 63 que añadió a su 70 inicial.

Lowry comparte el séptimo sitio con el norirlandés Rory McIlroy, quien disfrutó de un 67 sin bogeys.