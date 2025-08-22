Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 6 | Apertura 2025

El torneo llega rápidamente a su sexta fecha. Los equipos contendientes comienzan a tomar distancia del resto y ninguno quiere quedar rezagado en la carrera por la liguilla. Pachuca se mantiene en la cima a pesar de su derrota de la semana pasada con Monterrey, Cruz Azul, América y Toluca persiguiéndolos de cerca.

Partidos fechas y horarios del Clausura 2025 | Jornada 6

Partidos de la jornada 6 | Liga MX, Apertura 2025 Revisa los partidos, fechas y horarios completos de la sexta fecha del campeonato regular del futbol mexicano.

FC Juárez vs Santos Laguna | viernes 22 de agosto (19:00 horas)

Las emociones del fin de semana del futbol mexicano arrancan en la frontera. Los Bravos buscan su primer triunfo en casa de este torneo. El equipo de Martín Varini sabe que es fundamental hacerse fuertes en casa para regresar a la liguilla. En frente, los ‘Guerreros’ han mostrado algunas mejoras importantes respecto al año pasado. Un triunfo los mantendría en la zona de clasificación.

Querétaro vs Atlético de San Luis | viernes 22 de agosto (19:00 horas)

Los Gallos Blancos son el único equipo que no ha ganado este torneo y suman cuatro derrotas en lo que va de la campaña, lo que los tiene en el último lugar de la clasificación. El cuadro queretano está en la urgencia de sumar tres puntos para salir del fondo. Por su parte, los potosinos suman dos triunfos y tres derrotas con los mismos goles a favor que en contra.

Tijuana vs Chivas | viernes 22 de agosto (21:00 horas)

Los Xolos han tenido un balance positivo esta campaña y una victoria los acercaría a los primeros puestos de la clasificación general. El cuadro rojinegro busca trascender con su equipo joven para poder pelear la liguilla. Guadalajara es el antepenúltimo lugar de la clasificación con tres derrotas en lo que va del torneo y aunque aún tienen un partido pendiente ante Tigres, la afición comienza a impacientarse con Gabriel Milito.

León vs Pachuca | sábado 23 de agosto (17:00 horas)

Un duelo de hermanos arrancará las acciones en el segundo día de actividades. La Fiera sigue sin encontrar el ritmo de la temporada pasada y la afición tiene rencor con los Tuzos, pues consideran que fue su culpa que los panzas verdes no pudieran asistir al Mundial de Clubes. Pachuca viene de sufrir su primera derrota de la campaña la semana pasada, pero se mantiene como líder general tras cuatro triunfos y quiere defenderse en la cima.

Monterrey vs Necaxa | sábado 23 de agosto (19:00 horas)

Los Rayados de Domenec Torrent continúan en el buen nivel que demostraron en el Mundial de Clubes y podrían quedarse con el primer puesto si logran una victoria en casa. En frente, los Rayos siguen buscando descifrar la idea de juego de Fernando Gago y saben que será fundamental sumar puntos fuera de casa para mantenerse en la disputa por posiciones de liguilla.

Mazatlán vs Tigres | sábado 23 de agosto (19:00 horas)

El equipo ‘Cañonero’ suma una victoria y un empate en lo que va de este torneo jugando en casa, por lo que busca mantener su invicto como local. En frente, Tigres está en la pelea por los primeros puestos, pero viene de sufrir dos derrotas dolorosas. La primera ante América en la jornada 5 y a media semana ante Inter de Miami en la Leagues Cup que los dejó eliminados de esta competencia.

Cruz Azul vs Toluca | sábado 23 de agosto (21:00 horas)

El duelo estelar de la jornada entre dos pesos completos del futbol mexicano será entre Cruz Azul y Toluca. La Máquina ha lucido como la mejor ofensiva con 12 goles a su favor y quiere pelear por los primeros puestos de la mano de Nicolás Larcamón. En frente, tendrán a los actuales campeones del futbol mexicano, que estarán buscando otros tres puntos tras la eliminación sufrida en la Leagues Cup a media semana.

Pumas vs Puebla | domingo 24 de agosto (17:00 horas)

Universidad Nacional regresa a casa en busca de su segundo triunfo del certamen. El equipo de Efraín Juárez ha dejado ir varios puntos en empates y ahora necesita tres unidades. A media semana, anunciaron los refuerzos de José Juan Macías y de Alan Medina. La Franja es el equipo con peor balance de goles en lo que va del torneo siendo la peor ofensiva con 4 tantos recibidos y la peor ofensiva con sólo cuatro goles a su favor, empatado con Juárez y Querétaro en este rubro.

Atlas vs América | domingo 24 de agosto (19:05 horas)

Los rojinegros han tenido un inicio irregular con sólo una victoria en lo que va de la campaña. Ahora, tendrán la oportunidad en casa para poder sumar una victoria importante. América parece estar recuperando la memoria y se mantiene invicto este torneo con tres victorias y dos empates. Además, esta semana ya podrán contar con su refuerzo de lujo, el francés y ex jugador del Newcastle, Allan Saint-Maximin.