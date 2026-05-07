El COI abre la puerta a Bielorrusia, pero no a Rusia rumbo a los JO Los Ángeles 2028

Deportistas bielorrusos volverán a enarbolar su bandera. El COI insistió en la defensa del derecho fundamental de los atletas a competir sin presiones políticas ni interferencias externas. (Foto espec)

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha recomendado a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a deportistas de Bielorrusia y castigos que se mantenían desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

La decisión se tomó este jueves durante la reunión del Comité Ejecutivo del organismo en Lausana, Suiza. Aunque Rusia continúa bajo revisión y todavía enfrenta múltiples restricciones, el COI considera que Bielorrusia ya cumple con las condiciones necesarias para regresar plenamente a las competencias internacionales.

La postura la respalda la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien ha insistido desde su llegada al cargo en la necesidad de proteger los derechos de los atletas, incluso en medio de tensiones políticas y conflictos internacionales.

Gobiernos no deben limitar participación de deportistas

En el comunicado del COI se reitera que los deportistas no deben ser castigados por decisiones tomadas por sus gobiernos. “La participación de los deportistas en competencias internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos”, destacó el organismo.

El COI también insistió en la defensa del “derecho fundamental” de los atletas a competir sin presiones políticas ni interferencias externas. Esa postura ha sido uno de los ejes centrales del debate olímpico desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En los últimos años, cientos de deportistas rusos y bielorrusos vieron limitada su actividad internacional, obligados a competir bajo bandera neutral o directamente excluidos de torneos, campeonatos mundiales y eventos clasificatorios.

Rusia sigue bajo lupa

El caso de Rusia continúa siendo mucho más complejo. El COI confirmó que mantiene restricciones sobre el deporte ruso y explicó que todavía revisa múltiples aspectos relacionados con el Comité Olímpico Ruso. Uno de ellos es el tema de antidopaje.

El historial ruso en materia de dopaje sigue siendo uno de los capítulos más polémicos en la historia reciente del olimpismo. Incluso antes del conflicto bélico, Rusia ya enfrentaba castigos severos por el escándalo de dopaje de Estado descubierto tras los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

Aunque algunos deportistas rusos han podido competir como neutrales en eventos recientes, la posibilidad de recuperar plenamente bandera, himno y representación oficial todavía parece distante.