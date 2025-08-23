Cantlay y Fleetwood llegan de líderes a la ronda final del Tour Championship

Tour Championship 2025. Patrick Cantlay está más cerca de la victoria que nunca, pero no está solo, Fleetwood tiene la misma opción. (ERIK S. LESSER/EFE)

El estadounidense Patrick Cantlay y el inglés Tommy Fleetwood llegan como líderes para la ronda final de este domingo el Tour Championship, el torneo que cierra la temporada del PGA Tour, ambos suman -16 golpes y sacan dos de ventaja a Russell Henley quien ahora es tercero de la clasificación.

Cantlay firmó una ronda de 64 golpes (-6), sin errores para alcanzar a un Fleetwood que entregó una tarjeta de 67 golpes, fruto de siete birdies por dos bogeys y un doble bogey.

Puede que Cantlay esté en su país, pero muchos en la galería de Atlanta animarán al popular inglés Fleetwood en la ronda final del domingo.

Cantlay hizo birdie en cuatro de sus últimos cinco hoyos en East Lake Golf Club para completar una segunda vuelta de 31 hoyos. Los -16 golpes de Cantlay superaron a Fleetwood hasta que el golfista de Southport embocó un putt para birdie desde 3 metros en el 17. Los 67 de Fleetwood significan que está empatado en la cima de la clasificación con Cantlay, a 18 hoyos de casa.

Cantlay ya prácticamente ha asegurado que será elegido capitán de la Ryder Cup el miércoles, pero la gloria aquí justificaría aún más esa posición.

El actual campeón Scottie Scheffler se presentará para la última ronda con cuatro golpes de distancia de ambos punteros, después de su ronda de 66 golpe y con un acumulado de -12.

El norirlandés Rory McIlroy, campeón del Masters de Augusta este año, se coloca en el decimosexto sitio, con un acumulado de -6, tras entregar este sábado una tarjeta de 71 golpes (+1).

Al igual que Fleetwood, McIlroy se fue al agua en el hoyo 15. El norirlandés embocó tres putts en el último hoyo para un bogey, y su ronda de 71 lo dejó lejos de poder alcanzar la victoria. Parece que McIlroy está marcando el tiempo hasta la Ryder Cup.