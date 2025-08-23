El golf de México en los JP Junior se queda lejos de las medallas

Golfistas de México. María José Barragán, Regina Olvera, Eduardo Kuri y Lucca Matteo representaron a México en los Juegos Panamericanos Junior. (FMG)

México terminó lejos de las medallas en el golf de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que la mejor representante fue María José Barragán al culminar en el quinto puesto de la competencia con 234 golpes (+18) y Regina Olvera en el puesto 22.

La competencia se llevó a cabo en el Asunción Golf Club, donde como campeona resultó la guatemalteca Elzbieta Aldana, la peruana Ariana Urrea se llevó la plata y la paraguaya Victoria Livieres el bronce.

En la rama varonil, el mexicano Eduardo Kuri concluyó en el puesto 18 con 239 (+23), mientras que Lucca Matteo Buenrostro empató en el lugar 25.

El guatemalteco Gabriel Palacios se llevó la medalla de oro, el paraguayo Benjamín Fernández obtuvo la plata y el puertorriqueño Alejandro Caraballo se quedó con el bronce.

En la prueba de equipo mixto que se jugó a 36 hoyos, México finalizó en la novena posición con un acumulado de 305 golpes (+17).

El oro quedó en manos de Perú con un score de -1, la plata fue para el equipo local con +4, mientras que Colombia se llevó el bronce con +7.