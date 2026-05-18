Pumas vs Cruz Azul: ¿Por qué se le ha llamado el ‘Clásico de la Obsesión’ a la próxima final de la Liga MX?

Pumas vs Cruz Azul Ambos equipos protagonizarán la final del Clausura 2026. En el torneo regular, protagonizaron un intenso empate de 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. (Galo Cañas Rodríguez)

El Clausura 2026 de la Liga MX ya conoce a los dos equipos que estarán disputando el título de la Liga MX. Pumas y Cruz Azul disputarán la serie definitiva para coronar al nuevo campeón del futbol mexicano. Dos equipos capitalinos de amplia historia y tradición con un historial importante de enfrentamientos de liguilla se medirán de nueva cuenta en esta instancia. ¿Universidad Nacional logrará cortar su sequía de títulos que esta semana cumplirá quince años? ¿O ‘La Máquina’ de Joel Huiqui sumará su décima estrella ante uno de sus rivales más acérrimos?.

¿Por qué el Pumas vs Cruz Azul es llamado “El Clásico de la Obsesión”?

Desde hace décadas, estos dos equipos compiten por la afición en la Ciudad de México, donde además está el América, máximo campeón del futbol mexicano y donde las Chivas también tienen una base de aficionados sólida por su identidad de “puros mexicanos”. A pesar de esto, tanto ‘La Máquina’ como los auriazules tienen un número de seguidores importante en la capital del país como en el territorio nacional.

Esta constante competencia entre seguidores de ambos equipos ha generado una interacción muy particular y feroz, especialmente a través de las redes sociales y durante los años recientes que los fans de ambos equipos han acordado llamar “El Clásico de la Obsesión”. Aunque no queda claro quién fue exactamente quien acuñó el término, la justificación está muy clara: el rechazo claro y contundente que sienten mutuamente.

Por un lado, Cruz Azul dejó atrás las “cruzazuleadas” y finales perdidas constantes en el 2020 cuando dejó atrás una sequía de títulos de Liga MX de más de 20 años. Además, los celestes presumen que, en este lapso, lograron ganar trofeos de Concacaf Champions Cup, Copa MX, Campeón de Campeones y la Leagues Cup (antes de que fuera un torneo oficial avalado tanto por Liga MX como la MLS).

Los cementeros presumen con orgullo que, a pesar de los capítulos oscuros de su historia donde encontraron formas inverosímiles de perder eliminatorias, especialmente finales, sí lograron sumar títulos. Uno de ellos, la Concacaf Champions Cup del 2026 donde se coronaron precisamente en el Estadio Olímpico Universitario ante el Vancouver Whitecaps, equipo que eliminó a los Pumas instancias antes. Durante el año que los cementeros estuvieron jugando en CU sus partidos de locales, no perdieron nunca en este inmueble, presumiendo así mejores resultados que sus anfitriones habituales.

Por su parte, la afición de los Pumas presume de haber sido el autor de la “Cruzazuleada” más grande en la historia del cuadro cementero cuando se impusieron 4-0 en la cancha del Olímpico Universitario en el torneo de Apertura 2020 y que les dio el pase a la último final que jugaron.

Pero este no es el único antecedente, los auriazules cuentan con un saldo favorable de cinco victorias contra sólo dos de ‘La Máquina’ en instancias finales. La afición universitaria puede presumir que, cuando se trata de instancias definitivas, han salido airosos en la mayoría de las ocasiones, destacando ‘La Garra’ y el carácter en estos momentos, algo de los que el Azul ha padecido en años recientes, perdiendo múltiples finales y eliminatorias en los minutos finales.

Todo esto es apenas la punta del iceberg en una historia que tiene décadas de enfrentamientos, jugadores que han compartido ambas camisetas, goleadas, y episodios memorables a nivel deportivo. Sin embargo, ayudan a explicar la dinámica que han mantenido ambas aficiones cuando se trata de mostrar un rechazo total al otro, llegando a festejar las derrotas ajenas.

Ahora, sólo uno de estos dos equipos podrá salir campeón de la cancha del Olímpico Universitario este próximo domingo. Por un lado, Efraín Juárez y sus Pumas en busca de cortar la racha más larga de su historia sin título. ‘El Filósofo’ que contó la historia Ícaro y cita pasajes bíblicos en las conferencias de prensa que llevó a este equipo a ser el líder general del torneo, revirtiendo una campaña donde la directiva estaba considerando cambiar el rumbo de su dirección técnica.

En frente, ‘La Máquina’ en busca de su décima estrella y sumarse a la lista de equipos con doble dígito de campeonatos nacionales. Ahora, bajo el mando de Joel Huiqui, autor de “La Muertinha” cuando era jugador y asumiendo el cargo hace escasas semanas para reemplazar a Nicolás Larcamón podría ser el entrenador campeón con menos tiempo dirigiendo el equipo en la historia.

Solo una cosa es segura: Será película.