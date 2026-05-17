Pumas está en la final

GOLAZO. Jordan Carrillo marcó la diferencia. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Pumas ruge hacia la final con zarpazo de orgullo ante Pachuca. Con un golazo de tiro libre de Jordán Carrillo, los universitarios sellaron una noche de resistencia y carácter para instalarse en la antesala del título — Pumas encontró en el instante justo la épica que tantas veces ha definido su historia. En un duelo de tensión contenida y pulsaciones al límite, los felinos derrotaron 1-0 a Pachuca para firmar su pase a la final, con el sello inconfundible del sufrimiento convertido en gloria.

Durante largos tramos, el partido fue una batalla cerrada, de roces intensos y cautela estratégica. La primera mitad se consumió entre intentos contenidos, con una amonestación para Nathan Silva como antecedente del rigor físico que dominaría la noche. El marcador permaneció inamovible, como si ambos equipos aguardaran el error ajeno más que arriesgar el propio destino.

El latigazo de Carrillo que encendió la noche

Pero el futbol, caprichoso y poético, eligió el minuto 56 para inclinar la balanza. Jordán Carrillo, con temple y precisión de cirujano, ejecutó un tiro libre que se incrustó en el ángulo izquierdo, imposible para el guardameta rival. Un gol que no solo rompió el empate, sino que desató la catarsis en las gradas y devolvió el rugido al Olímpico Universitario.

A partir de ese momento, Pumas se atrincheró con determinación. Cada balón fue disputado como si fuera el último, cada despeje llevado con la urgencia de quien defiende algo más que un marcador. La presión de Pachuca creció con el ingreso de hombres de ataque como Salomón Rondón, Luis Quiñones y Gael Álvarez, pero encontraron un muro auriazul que no cedió ni un resquicio.

Resistencia felina en los minutos finales

El tramo final fue un ejercicio de resistencia pura. Rubén Duarte vio la amarilla en medio de la refriega, reflejo del compromiso defensivo que exigía el momento. En respuesta, el banquillo universitario movió sus piezas: ingresaron Ulíses Rivas, Santiago Trigos, Pablo Bennevendo y Tony Leone, quienes aportaron piernas frescas y orden para sostener la ventaja.

El reloj avanzó con dramatismo hasta los 90+7 minutos, cuando el silbatazo final confirmó lo que ya se sentía en el ambiente: Pumas estaba en la final. No fue un triunfo sencillo ni brillante en lo estético, pero sí monumental en carácter.

GOOOOYA

Un paso más en la travesía hacia la gloria

Este triunfo representa mucho más que un resultado. Es la validación de un equipo que supo sobreponerse a la adversidad, que resistió cuando el rival apretó y que encontró en la inspiración individual de Carrillo el camino al desenlace.

Ahora, Pumas se prepara para la última batalla, con el espíritu fortalecido y la convicción intacta. Porque si algo quedó claro en esta noche, es que los universitarios, cuando la historia los llama, saben responder con garra, corazón y ese inconfundible rugido que los empuja hacia la grandeza.