Pumas vs Cruz Azul, la final del Clausura 2026

ORGULLOSAMENTE. Duelo de estrategas mexicanos.

Efraín Juárez contra Joel Huiqui. Dos técnicos mexicanos frente a frente por primera vez desde el Clausura 2013, cuando se enfrentaron Miguel Herrera contra Memo Vázquez. Eso, de entrada, ya es una gran noticia.

Rivalidad capitalina y contexto de la fina

El líder general contra el tercer lugar de la fase regular. Dos instituciones de la Ciudad de México, con lo que la rivalidad entre aficiones está garantizada. "El clásico de la obsesión“, le dicen en redes, por enfrentamientos entre sus aficionados, de esos inútiles que no tienen razón de ser, pero que, a partir de las redes sociales, han crecido entre fanáticos de ambas instituciones, que sin más argumentos que el amor por sus colores defienden a su respectivo equipo.

Cruz Azul y su paso a la final

Cruz Azul eliminó a un muy digno Guadalajara, del cual ya se ha dicho mucho sobre la injusticia que representó que les quitaran a cinco titulares para concentrarlos con la selección nacional. A las Chivas hay que aplaudirles y confirmar que van por el camino correcto, pero ese consuelo sirve de poco a su numerosa afición, que se siente perjudicada tras el gran torneo que realizaron.

El título ya es necesario para el "Rebaño“, pero en la vuelta se notó la ausencia de sus titulares y la diferencia de nivel con los suplentes, quienes, a pesar de dar un muy buen partido, se quedaron cortos frente a una plantilla superior en calidad y experiencia.

Fortalezas y dudas de La Máquina

Esa es la principal virtud de Cruz Azul: la calidad de la plantilla, que regresó a un momento alto tras el cambio de entrenador, pero que todavía no alcanza su mejor versión, y la buena noticia para ellos es que tienen dos partidos para hacerlo.

La duda está en la dirección técnica, no por la calidad de su entrenador, sino porque tiene solo cinco juegos como estratega de un equipo de Primera División.

El resurgir universitario

Pumas llega con el ánimo hasta arriba, a pesar de avanzar en las dos eliminatorias por la ventaja en la tabla general. La motivación y la comunión entre el equipo y la afición están en un punto que hace muchos años no se vivía en Ciudad Universitaria.

El mérito es de Efraín Juárez y de la directiva, al respaldarlo y cumplirle los deseos que tenía para reforzar el plantel.

Identidad y protagonismo auriazul

Pumas ha vuelto a ser lo que hace muchos años no era: un equipo protagonista del futbol mexicano, del cual se habla en todos lados, contagia por su garra y sea un rival incómodo para todos. Más allá de lo táctico, en donde también Efraín Juárez ha tenido grandes aciertos, creo que ese es el principal logro de esta versión de Pumas: volver a ser un equipo contendiente. Ahora falta coronar este gran momento con el título y terminar con la sequía.

Ahora Pumas tiene en la cancha también individualidades que le pueden dar el título, principalmente Jordan Carrillo, quien está jugando a un nivel extraordinario.

Banca corta y expectativas de la serie

También hay dudas con los universitarios, y es que la ausencia de dos jugadores clave como “Memote” Martínez y Alan Medina les ha hecho tener una banca corta. Vamos a ver cómo gestionan ese tema desde el banquillo.

No veo favorito en esta serie, pero sí estoy seguro de que será una gran final, con dos equipos muy parejos y que nos regalará dos partidos de alarido.