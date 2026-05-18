Liga MX: fechas y horarios confirmados para la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Pumas vs Cruz Azul | Final Clausura 2026 El nuevo campeón del futbol mexicano se definirá este domingo 24 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Y finalmente, quedaron solo dos equipos en la disputa del campeonato este Clausura 2026. Pumas y Cruz Azul se vuelven a enfrentar en una final de Liga MX por primera vez en 45 años en lo que promete ser un duelo digno de recordar. Universidad Nacional, al haber sido el líder general de la competencia, tendrá la oportunidad de cerrar la serie en casa, tal como lo hizo contra América y Pachuca. Por su parte, ‘La Máquina’ no tendrá que salir de la capital del país a pesar de que el Estadio Banorte ya se encuentra bajo resguardo de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo

Partidos y horarios de las final de Liga MX | Clausura 2026

Pumas vs Cruz Azul Ambos partidos se disputará en la capital del país.

Cruz Azul vs Pumas | jueves 21 de mayo ( 20:00 horas)

El primer capítulo se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, un inmueble que este equipo conoce muy bien y que fue su casa durante varios años. El cuadro cementero utilizó el Estadio Cuauhtémoc para sus juegos de locales durante la mayor parte de la campaña y regresó al Estadio Banorte tras la remodelación. Ahora, como la cancha de Puebla se utilizará para un partido amistoso de la Selección Mexicana, los cementeros estarán acudiendo a este inmueble del que habían emigrado hace algunos años

Pumas vs Cruz Azul | domingo 24 de mayo ( 19:00 horas)

El torneo terminará en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Pase lo que pase, el nuevo campeón del futbol mexicano se estará coronando en CU. Tan solo el año pasado, ‘La Máquina’ estuvo utilizando este inmueble como ‘local’ y terminó invicto en todas las competencias. Incluso levantó el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf aquí y busca hacerlo de nueva cuenta, mientras que Efraín Juárez busca hacer valer su casa para poder llevarse el campeonato que la afición lleva esperando 15 años volver a celebrar.