León vs Pachuca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo este partido de la Liga MX

El segundo día de actividades de la Jornada 6 la Liga MX arranca oficialmente con un partido entre el León y los ‘tuzos’ del Pachuca. Un duelo que promete sacar chispas en el campo de juego este sábado 23 de agosto.
El equipo dirigido por Eduardo Berizzo buscará sumar su tercera victoria del torneo para escalar posiciones en la tabla. En su último encuentro, lograron una victoria por la mínima diferencia ante Necaxa, lo que les permitió llegar al 11° lugar con 6 puntos.
Los Tuzos, bajo la dirección de Guillermo Almada, se mantienen en la cima de la tabla, aunque sufrieron su primera derrota en la jornada anterior contra Tijuana. A pesar de ello, buscan retomar el camino del triunfo para consolidar su liderato.
¿A qué hora y en dónde juega León vs Pachuca?
Este duelo de la Jornada 6 entre León y el Pachuca se jugará en la cancha del Estadio León, en Guanajuato, este sábado 23 de agosto, en punto de las 17:00 horas, tiempo de México.
Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido León vs Pachuca?
Los aficionados podrán seguir este enfrentamiento a través de las siguientes plataformas:
- Transmisión por televisión: FOX Sports
- Streaming en línea: Tubi y Caliente TV
Alineaciones probables León vs Pachuca
Posibles alineaciones de León:
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Luis Abram, Nicolás Sosa, Santiago Colombatto, Luis Montes
- Mediocampistas: Ángel Mena, Víctor Dávila, Fernando Navarro
- Delanteros: Joaquín Fernández, Santiago Ormeño, Juan Delgado
Posibles alineaciones de Pachuca:
- Portero: Rodolfo Cota (si se intercambió con León en registros) o Hugo González
- Defensas: Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Edgar Hernández, Erick Aguirre
- Mediocampistas: Víctor Guzmán, Franco Jara, Erick Sánchez
- Delanteros: Romario Ibarra, Mauro Quiroga, David Cabrera
👊🏻 | A buscar hoy un triunfo más en el historial ante León en @LigaBBVAMX— Club Pachuca (@Tuzos) August 23, 2025
