El piloto mexicano Patricio O’Ward largará tercero para el Gran Premio de Milwaukee en la IndyCar Series de Estados Unidos, detrás del poleman Alex Palou y de David Malukas que saldrá segundo.

Malukas pasó la mayor parte de la segunda mitad de la sesión en lo más alto de la tabla. Pero su esperanza de lograr su primera pole en la Milla de Milwaukee se vio frustrada por la hazaña de Palou en el último segundo. Malukas completó sus dos vueltas en 45.04s a 162.256 mph.

Pato O’Ward (162.078) fue el único otro piloto con una velocidad media superior a 162 mph, en tercera posición. Scott McLaughlin y Scott Dixon completaron los cinco primeros, con Will Power, Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Conor Daly y Christian Rasmussen completando los 10 primeros.

O’Ward saldrá en buena posición para intentar ganar la carrera en Milwaukee, además de que buscará asegurar el subcampeonato de pilotos ante un Scott Dixon que partirá décimo cuarto.

El piloto regio tiene una ventaja de 64 puntos sobre Scott Dixon en el subcampeonato de pilotos, por lo cual terminando por delante de él en la carrera de este domingo, el regio quedaría segundo en la temporada.

La carrera en Milwaukee será este domingo al mediodía, buscando O’Ward un buen resultado para asegurar el subcampeonato de pilotos y también el triunfo este fin de semana.

