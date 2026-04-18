Todo indica que Jannik Sinner si competirá en el Mutua Madrid Open

El italiano no faltará a la cita. Jannik Sinner será la figura principal de la ATP en Mutua Madrid Open, a falta de Carlos Alcaraz que causó baja. (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

El italiano Jannik Sinner si competirá en el Mutua Madrid Open que se disputa sobre tierra a partir de la próxima semana, causaron bajas Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, confirmadas el pasado viernes. La confirmación del número 1 del mundo evitará que el evento se quede sin estrellas en su cuadro masculino.

El Masters 1.000 de Madrid 2026, también conocido popularmente como Mutua Madrid Open, se disputa del 22 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica.

Álex Corretja confirmó la participación de Sinner durante la retransmisión del partido de semifinales del Trofeo Conde de Godó de Barcelona entre Rafael Jódar y Arthur Fils. Por lo que todo indica que el actual número 1 del tenis sí que estará presente en el segundo Masters 1000 de la gira sobre tierra.

El italiano, que no ha jugado ninguno de los torneos que se disputaban esta semana (Múnich y Barcelona) ha mostrado a través de sus redes sociales que ha alternado descansos y entrenamientos en el principado durante estos días.

Sinner conquistó el título de Montecarlo ante Carlos Alcaraz. Este mismo domingo ya debería encontrarse en la capital de España para comenzar sus últimas preparaciones antes del inicio del torneo, ya que el lunes, 20 de abril asistirá a la gala de los Premios Laureus, que también se celebran en Madrid.