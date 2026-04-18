Cruz Azul vs Tijuana EN VIVO: horario, canal y dónde ver la Jornada 15 del Clausura 2026

La Liga MX entra en su fase más intensa y el duelo entre Cruz Azul vs Tijuana se perfila como uno de los más determinantes de la Jornada 15 del Clausura 2026.

Por un lado, Cruz Azul llega con la urgencia de recomponer el camino tras un golpe reciente en torneos internacionales, pero con la mirada firme en el liderato del Clausura 2026. Del otro, Xolos de Tijuana aparece como invitado incómodo que todavía sueña con colarse a la fiesta grande.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tijuana?

Si no quieres perderte ni un segundo, apunta bien:

Fecha: sábado 18 de abril de 2026

sábado 18 de abril de 2026 Horario: 5:00 pm

5:00 pm Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Tijuana?

El partido estará disponible en varias opciones, tanto en televisión como en streaming:

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Así que no hay pretexto: podrás seguir este choque desde prácticamente cualquier pantalla.

Así llegan Cruz Azul y Tijuana a la Jornada 15

Cruz Azul

La Máquina no solo juega por tres puntos, juega por credibilidad. Está a poco de la cima y cada victoria puede empujarla con mayor solidez dentro de la liguilla.

Sin embargo, el equipo también carga con el peso de las expectativas y la necesidad de responder tras tropiezos recientes. Este partido es su oportunidad de volver a encender la chispa con su afición.

Tijuana

Xolos llega con urgencia, pero también con hambre. No tiene margen de error si quiere mantenerse con vida en la pelea por la Liguilla del Clausura 2026.

Ese tipo de equipos suelen ser peligrosos: juegan con la presión convertida en ambición.