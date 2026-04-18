Necaxa vs Tigres EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber del duelo clave de Liga MX 2026

El partido entre Necaxa vs Tigres se disputará este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Victoria, en un duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿A que hora es y dónde ver EN VIVO Necaxa vs Tigres?

Si no quieres perderte ni un segundo de este partido, tienes que saber:

Horario: 5:00 pm

5:00 pm TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: Claro Sports y ViX Premium

Así que no hay pretexto: desde la sala, el celular o cualquier pantalla, el juego estará al alcance.

Un duelo con sabor a Liguilla: así llegan Necaxa y Tigres

Necaxa llega con la urgencia pisándole los talones. Ubicado fuera de los puestos de clasificación, necesita sumar para tratar de meterse a la pelea por la Liguilla .

llega con la urgencia pisándole los talones. Ubicado fuera de los puestos de clasificación, necesita sumar para tratar de meterse a la pelea por la . Tigres, en cambio, ya está dentro de la zona importante, pero no termina de convencer con su nivel, así que estos puntos son oro para afianzarse.

Antecedentes: dominio felino en los últimos enfrentamientos

En los choques recientes, Tigres ha sabido imponerse en la mayoría de los duelos ante Necaxa, lo que añade una capa extra de presión para los locales.

Sin embargo, el futbol tiene memoria corta y los partidos grandes suelen romper cualquier estadística previa.

El Estadio Victoria será escenario de una justa interesante: un equipo que quiere colarse a la fiesta y otro que busca no quedarse sin recursos para la fiesta grande.