Jon Rahn se mantiene de líder, pero no se fía en LIV Golf México City

LIV Golf en Ciudad de México. Jon Rahm del equipo Legión XIII busca su segunda victoria de la temporada. (José Méndez/EFE)

Jon Rahm se mantuvo en el liderato por segundo día consecutivo en LIV Golf Mexico City, el capitán del equipo Legión XIII apunta a su segunda victoria de la temporada, por ahora solo le resta ser consistente para poder levantar el trofeo este domingo en el Club de Golf Chapultepec.

Al español le metió presión este sábado su compañero de equipo el inglés Tyrrell Hatton, quien lo tiene a dos golpes de distancia de cara a la ronda final, mientras Branden Grace y Tom McKibbin (también del Legión XIII) están a tres impactos de Rahm, por lo que se anticipa un domingo de gran desenlace.

Entre los mexicanos Carlos Ortiz comparte ahora el T22 y Abraham Ancer el T26. Ambos lejos de las opciones de meterse a la pelea por el título. El tapatío repitió ronda de -2 golpes para un total de -4, mientras el tamaulipeco firmó tarjeta de par de campo (71) y comparte el T26 con suma de -3 golpes.

Joaquín Niemann, capitán del equipo Torque GC del que son integrantes Ortiz y Ancer, comparte el T 29 y el colombiano Sebastián Muñoz el T32 con menos -2 y -1 golpes de manera respectiva.

Siguiendo el camino de Rahm

El español Jon Rahm que busca resarcir su mal resultado la semana anterior en el Masters de Augusta, dijo que a pesar de mantener el liderato fue la ronda más difícil de las tres que ha jugado en la Ciudad de México y un claro ejemplo de ello fue el doble bogey que cometió en el hoyo 5. Sus aciertos con birdies fueron en los hoyos 2, 11, 12, 15, 16 y 17 para ronda de 67.

En el acumulado el jugador de Barrika suma -14 golpes, un resultado que no le permite estar nada relajado.

“Es un campo difícil al que se puede complicar en algún momento. Los greens son pequeños, además soplan ráfagas de vientos de repente. Sí, voy con ventaja, pero tengo que hacerlo bien mañana”, sostuvo Rahm en conferencia de prensa.

Tyrrell Hatton mete presión

El inglés llegó al Club Chapultepec en modo encendido después del tercer sitio que ocupó el fin de semana en el Masters de Augusta y esté sábado le metió presión a su capitán de equipo, luego de firmar ronda de 66 golpes que incluyó un eagle en el hoyo 5, en el que Rahm hizo doble bogey, y birdies en los hoyos 12, 16 y 17 para tener un recorrido limpio.

Branden Grace del Southers Guards y Tom McKibbin de Legión XIII comparten el T 3 con -11 golpes. Ambos también están en la pelea por el título.

Por equipos el Legión XIII se mantuvo en plan arrollador con suma de -38 golpes, le siguen los Fireballs del capitán Sergio García con -23 golpes y los Southern Guards con -19 impactos.