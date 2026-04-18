¿Cuáles son los rostros de México que aparecen en el álbum Panini del Mundial?

Se filtran imágenes. Aquí algunos rostros del álbum Panini del Mundial 2026. (Foto especia)

Panini reveló al mundo a través de sus redes sociales cómo serán las dos páginas de México en este álbum, que tiene un diseño vistoso y que resalta, aunque en la selección de jugadores hubo opiniones divididas. El álbum saldrá oficialmente en menos de dos semanas.

Para empezar, se incluyó a Luis Malagón, portero que, desde hace semanas, se sabe que sufrió de una lesión en el tendón de Aquiles y no jugará el Mundial 2026. Otro punto importante es que añaden a Jorge Sánchez, a quien pusieron que milita en Cruz Azul, cuando lleva tiempo jugando en el PAOK de Grecia.

También incluyeron a Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien no juega con el San Diego FC desde hace tiempo, y por ende no se prevé que Javier Aguirre lo incluya en el Mundial.

Marcel Ruiz y Edson Álvarez, que vienen regresando de lesiones, así como ‘Chino’ Huerta, quien no tiene actividad desde el 2025, aparecen en el álbum del Mundial 2026, siendo dudas de si podrán entrar a la Lista Final. Diego Lainez, que no ha sido convocado en la pasada Fecha FIFA, fue incluido.

Por todos estos motivos, muchos aficionados se ilusionaron, aunque otros generaron algo de polémica, ya que algunos de los citados no podrían estar en la Copa del Mundo FIFA 2026.