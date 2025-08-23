Santiago Giménez y el AC Milan debutan con derrota ante el Cremonese

Debut gris del mexicano. Santiago Giménez jugó los 90 minutos y tuvo por lo menos dos oportunidades a gol, pero no estuvo certero. (@acmilan)

El futbolista mexicano Santiago Giménez y el AC Milan debutaron con derrota en la temporada 2025-2026 de la Serie A, al caer por 2-1 ante el Cremonese, equipo recién ascendido.

El delantero fue titular con el cuadro italiano y jugó los 90 minutos del compromiso, mismos en donde pudo hacerse presente en el marcador, pero no anduvo fino.

Giménez tuvo por lo menos, dos oportunidades claras de gol, que no pudo aprovechar, siendo en los últimos minutos del compromiso, cuando se quedó muy cerca de igualar la pizarra, pero firmó una grosera falla frente al arco rival.

En el tiempo agregado, cuando el AC Milan tuvo un tiro de esquina, Santi Giménez estaba atento dentro del área chica, lugar en donde remató con la cabeza, pero no lo hizo de la manera correcta y el esférico no entró en el arco del Cremonese.

El mexicano reconoció la falla que protagonizó y se lamentó dentro del terreno de juego, pues sabía que esa anotación pudo significar el empate de su equipo.

La próxima semana el AC Milan visitará al Lecce el viernes 29 de agosto, a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en la jornada dos de la Serie A.