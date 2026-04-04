Santos vs América EN VIVO hoy: horario, alineaciones y dónde ver el duelo clave del Clausura 2026

La Liga MX Clausura 2026 llega con fuerza y cierra este sábado con el encuentro Santos vs América, el cual pinta como uno de esos duelos donde la tabla no perdonará.
El Club América llega con la presión encima tras un tropiezo reciente que apretó la pelea por los primeros puestos. Del otro lado, Santos Laguna carga con una temporada irregular que lo tiene en el fondo, pero con una chispa de esperanza tras su último triunfo.
Cómo llegan América y Santos al partido
América
Las Águilas no tienen margen para relajarse. La combinación de resultados recientes y el calendario apretado, con compromisos internacionales en puerta, obliga a André Jardine a mover sus piezas.
Se esperan rotaciones en América, pero incluso con ajustes, el equipo mantiene una plantilla capaz de imponer condiciones. Aun así, cualquier descuido podría costarle caro en esta etapa del torneo.
Santos Laguna
Ubicado en el último lugar de la tabla, el equipo lagunero necesita puntos con urgencia. El reciente triunfo le devolvió algo de confianza, y jugar en casa podría ser el ingrediente que incline la balanza.
Alineaciones probables de Santos vs América
Santos Laguna
- Carlos Acevedo
- Kevin Picón
- Haret Ortega
- Bruno Amione
- Emmanuel Echeverría
- Aldo López
- Carlos Gruezo
- Javier Güémez
- Juan Brunetta
- Ezequiel Bullaude
- Lucas Di Yorio
América
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Cristian Borja
- Rodrigo Dourado
- Erick Sánchez
- Raphael Veiga
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Patricio Salas
Horario y dónde ver Santos vs América EN VIVO hoy
El partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 se disputará:
- Fecha: sábado 4 de abril
- Hora: 9:10 pm
- Transmisión: TUDN y ViX+
En el papel, América tiene ventaja. En la cancha, la historia puede cambiar. Santos llega herido, pero no vencido, y suele convertir su estadio en un terreno áspero.