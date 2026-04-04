Santos vs América EN VIVO hoy: horario, alineaciones y dónde ver el duelo clave del Clausura 2026

La Liga MX Clausura 2026 llega con fuerza y cierra este sábado con el encuentro Santos vs América, el cual pinta como uno de esos duelos donde la tabla no perdonará.

El Club América llega con la presión encima tras un tropiezo reciente que apretó la pelea por los primeros puestos. Del otro lado, Santos Laguna carga con una temporada irregular que lo tiene en el fondo, pero con una chispa de esperanza tras su último triunfo.

Cómo llegan América y Santos al partido

América

Las Águilas no tienen margen para relajarse. La combinación de resultados recientes y el calendario apretado, con compromisos internacionales en puerta, obliga a André Jardine a mover sus piezas.

Se esperan rotaciones en América, pero incluso con ajustes, el equipo mantiene una plantilla capaz de imponer condiciones. Aun así, cualquier descuido podría costarle caro en esta etapa del torneo.

Santos Laguna

Ubicado en el último lugar de la tabla, el equipo lagunero necesita puntos con urgencia. El reciente triunfo le devolvió algo de confianza, y jugar en casa podría ser el ingrediente que incline la balanza.

Alineaciones probables de Santos vs América

Santos Laguna

Carlos Acevedo

Kevin Picón

Haret Ortega

Bruno Amione

Emmanuel Echeverría

Aldo López

Carlos Gruezo

Javier Güémez

Juan Brunetta

Ezequiel Bullaude

Lucas Di Yorio

América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Cristian Borja

Rodrigo Dourado

Erick Sánchez

Raphael Veiga

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Patricio Salas

Horario y dónde ver Santos vs América EN VIVO hoy

El partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 se disputará:

Fecha: sábado 4 de abril

Hora: 9:10 pm

Transmisión: TUDN y ViX+

En el papel, América tiene ventaja. En la cancha, la historia puede cambiar. Santos llega herido, pero no vencido, y suele convertir su estadio en un terreno áspero.