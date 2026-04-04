Diablos Rojos afina la maquinaria y vence a El Águila en el Harp Helú

SAFE EN HOME. Duelo con aroma a preparación. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue un auténtico juego de pretemporada: entradas de un solo out, lanzadores con menos de 40 pitcheos, y múltiples movimientos en la alineación. Bajo ese contexto, los Diablos Rojos del México derrotaron 11-6 a El Águila de Veracruz, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Pese a la presencia de cerca de siete mil aficionados en las tribunas, el encuentro tuvo más tintes de práctica que de partido oficial. Veracruz, que fungió como local administrativo, llegó con la firme intención de observar a distintos peloteros de cara al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Diablos pegó primero desde el arranque

Los escarlatas fueron los primeros en reflejarse en la pizarra desde el primer inning, mismo que afrontaron como visitantes administrativos. Franklin Barreto se embasó con sencillo al short, se robó la intermedia —en una polémica decisión de los umpires— y posteriormente anotó la carrera de la quiniela impulsado por Robinson Canó.

En ese mismo rollo cayó otra más para los capitalinos. Carlos Sepúlveda, segundo en el orden, recibió base por bolas del abridor Jack Weisenburger; avanzó con el imparable de Canó y timbró gracias al rodado productor de Maikel Franco.

Respuesta jarocha en la primera entrada

El Águila reaccionó en la parte baja del primer capítulo. Corey Rosier negoció pasaporte, robó segunda base y anotó desde la intermedia con el hit de Sebastián Elizalde, quien a su vez avanzó a la segunda en jugada de bola ocupada.

Tras el golpe recibido por Roberto Valenzuela, Carlos Franco respondió con doblete productor que limpió las colchonetas para acercar a los jarochos 2-3. La entrada se jugó únicamente a dos outs, debido al límite de lanzamientos, dejando a un hombre en circulación para Veracruz.

Un trámite más cercano a la práctica

A partir de ese momento, el encuentro tomó un ritmo plenamente de preparación. Veracruz timbró una carrera en la segunda entrada y dos más en la quinta, mientras que Diablos Rojos fue incrementando su ventaja de forma constante.

BATEO EFECTIVO. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los capitalinos anotaron dos en la tercera, dos en la cuarta, una en la sexta, tres en la séptima y una más en la novena, para redondear el 11-6 final, reflejando mayor profundidad y ritmo ofensivo conforme avanzaron las entradas.

Poder escarlata y desfile de pitchers

Dentro del ataque rojo destacó el cuadrangular de Bryan González, conectado en la séptima entrada, con un hombre a bordo, frente a los envíos de Nick Gardenwine.

En total, siete lanzadores desfilaron por el montículo de Veracruz, mientras que seis pitchers fueron utilizados por el México, confirmando el carácter experimental del compromiso.

La pretemporada continúa

Los Diablos Rojos del México continuarán su preparación este domingo, cuando reciban a los Pericos de Puebla en el Estadio Alfredo Harp Helú, en punto de las 13:00 horas, afinando detalles rumbo a la defensa de su bicampeonato en la LMB.