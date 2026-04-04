Cruz Azul vs Pachuca HOY: horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber de la Jornada 13 Liga MX 2026

La Jornada 13 del Clausura 2026 nos regala el encuentro Cruz Azul vs Pachuca, dos equipos que no solo quieren ganar, sino mandar un mensaje claro en la tabla.

El encuentro se jugará este sábado 4 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, con una atmósfera que promete vibrar desde el primer minuto.

Horario del Cruz Azul vs Pachuca

Fecha: sábado 4 de abril de 2026

sábado 4 de abril de 2026 Hora: 7:05 pm

7:05 pm Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Pachuca

TV abierta: Canal 5

Canal 5 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium y Layvtime YouTube

Así llegan Cruz Azul y Pachuca a la Jornada 13

Por un lado, Cruz Azul llega instalado en la parte alta de la tabla, con 27 puntos y la ambición de tomar el liderato. Sin embargo, viene de algunos empates que dejaron un ligero sabor a “casi” en la afición.

Del otro lado, Pachuca aparece como invitado incómodo que nadie quiere enfrentar. Los Tuzos suman 22 puntos y buscan romper una racha de empates que los tiene estancados.

En el papel, La Máquina parte como ligera favorita, pero el margen es tan delgado que cualquier error puede cambiar la historia del partido.

Lo que está en juego: