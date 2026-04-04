Cruz Azul vs Pachuca HOY: horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber de la Jornada 13 Liga MX 2026

La Jornada 13 del Clausura 2026 nos regala el encuentro Cruz Azul vs Pachuca, dos equipos que no solo quieren ganar, sino mandar un mensaje claro en la tabla.
El encuentro se jugará este sábado 4 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, con una atmósfera que promete vibrar desde el primer minuto.
Horario del Cruz Azul vs Pachuca
- Fecha: sábado 4 de abril de 2026
- Hora: 7:05 pm
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Pachuca
- TV abierta: Canal 5
- TV de paga: TUDN
- Streaming: ViX Premium y Layvtime YouTube
Así llegan Cruz Azul y Pachuca a la Jornada 13
Por un lado, Cruz Azul llega instalado en la parte alta de la tabla, con 27 puntos y la ambición de tomar el liderato. Sin embargo, viene de algunos empates que dejaron un ligero sabor a “casi” en la afición.
Del otro lado, Pachuca aparece como invitado incómodo que nadie quiere enfrentar. Los Tuzos suman 22 puntos y buscan romper una racha de empates que los tiene estancados.
En el papel, La Máquina parte como ligera favorita, pero el margen es tan delgado que cualquier error puede cambiar la historia del partido.
Lo que está en juego:
- Mantenerse en zona alta
- Acercarse al liderato
- Llegar con impulso y confianza a la recta final del torneo