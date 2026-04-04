Isaac del Toro con etiqueta de favorito para la Itzulia Basque Country 2026

Tercero en el ranking UCI. Isaac del Toro llega al país Vasco con victorias en el Tour UAE Emirates y la Tirreno-Adriático en la actual temporada. (Foto especial)

Isaac del Toro correrá su cuarta carrera de la temporada, la Itzulia Basque Country 2026, del 6 al 11 de abril en el país Vasco y el mexicano será el líder del UAE Team Emirates-XRG.

El equipo emiratí que ha depositado toda su confianza en el pedalista mexicano de 22 años, buscará defender el título conseguido en las dos ediciones anteriores por el español Juan Ayuso y el portugués João Almeida.

Del Toro se presenta en el país Vasco con victorias en el Tour UAE Emirates y la Tirreno-Adriático, consolidándose como una de las jóvenes promesas del ciclismo internacional.

“Es mi tercera participación en esta carrera y estoy muy ilusionado. Es un lugar con gran tradición ciclista y una afición muy apasionada”, señaló el mexicano, quien confía en mantener el buen rendimiento mostrado en este arranque de año.

Séptimo en la carrera de 2024

En la carrera de 2024, el mexicano logró un séptimo lugar en la clasificación general. En 2025 terminó en la posición 15.

Para la cita de la Itzulia en 2026, el mexicano competirá con su excompañero Juan Ayuso (Lidl-Trek), Paul Seixas de Francia, Ben Healy de Irlanda y el experimentado Primoz Roglic.

El mexicano será arropado por el UAE Team Emirates-XRG con Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler, bajo la dirección deportiva de Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini.

Recorrido de la Itzulia Basque Country

El recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026 (Vuelta al País Vasco) constará de seis etapas con un total de 809.6 kilómetros y más de 16,000 metros de desnivel acumulado.

El inicio del recorrido será en Bilbao y final en Bergara, incluye una contrarreloj individual de 13,8 km con final en alto y cinco agotadoras jornadas de montaña.

Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) fue el ganador en 2025, por delante de Enric Mas (Movistar Team).

¿Cómo llega el ‘Torito’ a la Itzulia Basque ?

-Del Toro impulsó la victoria de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo

-Isaac del Toro, campeón en la Tirreno Adriático

-Isaac del Toro, tercero en la Strade Bianche

-Del Toro, campeón del Tour UAE Emirates

Nombres de los principales favoritos

-Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

-Juan Ayuso (Lidl-Trek)

-Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe)

-Ben Healy (EF Education-EasyPost)

-Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

-Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)

-Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)

-Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM)

-Mikel Landa (Soudal Quick-Step)

-Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

-Cian Uijtdebroeks (Movistar Team)

-Lorenzo Fortunato (XDS Astana)

Etapas de la Itzulia Basque Country 2026

Etapa 1: Bilbao/Bilbao Contrarreloj individual 138.8 km

Etapa 2: Pamplona/Iruña – Cuevas de Mendukilo / Astiz (164,9 km)

Etapa 3: Basauri/Basauri (152,8 km)

Etapa 4: Galdakao/Galdakao (167,2 km)

Etapa 5: Eibar/Eibar (176,2 km)

Etapa 6: Goizper-Antzuola/ Bergara (135.2 km)