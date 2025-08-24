América aplasta al Atlas y se mete de lleno en la pelea por el liderato

DEBUT SOÑADO. El francés Allan Saint-Maximin entró de relevo en el segundo tiempo y anotó un gol en el triunfo de su equipo. (Francisco Guasco)

Monterrey se colocó como líder del torneo Apertura mexicano tras la sexta jornada, al sumar 15 puntos de 18 posibles. El equipo regiomontano goleó a Necaxa con anotaciones del argentino Lucas Ocampos y los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos, consolidando su dominio en la tabla.

Sin embargo, el gran golpe del fin de semana lo dio el Club América, que este domingo derrotó 2-4 al Atlas en el cierre de la jornada. El equipo dirigido por el brasileño André Jardine mostró su poder ofensivo con goles del uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila. Por parte del Atlas, descontaron el argentino Gustavo del Petre y el paraguayo Diego González.

Con este resultado, América escaló al segundo puesto, confirmando su candidatura al título.

EN OTROS ENCUENTROS DESTACADOS:

Cruz Azul venció 1-0 al campeón Toluca con gol de Luka Romero .

venció 1-0 al campeón con gol de . Pachuca cayó al cuarto lugar tras empatar 1-1 con León . El marroquí Oussama Idrissi anotó de penal para los Tuzos, pero el panameño Ismael Díaz igualó el marcador.

cayó al cuarto lugar tras empatar 1-1 con . El anotó de penal para los Tuzos, pero el igualó el marcador. Juárez superó 2-1 a Santos Laguna , mientras Querétaro venció 3-2 a San Luis .

superó 2-1 a , mientras venció 3-2 a . En el empate 3-3 entre Tijuana y Guadalajara , se vivió uno de los duelos más emocionantes de la jornada.

y , se vivió uno de los duelos más emocionantes de la jornada. El italiano Joao Pedro , nacido en Brasil, anotó dos goles para San Luis y se convirtió en el máximo goleador del torneo con seis tantos , superando a Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) y al argentino Germán Berterame (Monterrey).

, nacido en Brasil, anotó dos goles para San Luis y se convirtió en el con , superando a (Cruz Azul) y al (Monterrey). Tigres empató 2-2 con Mazatlán, mientras Puebla y Pumas igualaron sin goles.

PRÓXIMA JORNADA (JORNADA 7)

29 de agosto

Juárez vs Mazatlán

San Luis vs Toluca

Puebla vs Monterrey

30 de agosto

León vs Querétaro

Santos Laguna vs Tigres

Guadalajara vs Cruz Azul

América vs Pachuca

31 de agosto