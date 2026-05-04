Muere Eduardo Lamazón: carta de despedida de Don Lama

Eduardo Lamazón murió Don Lama tenía 70 años

Murió Eduardo Lamazón, Don Lama, Lama, Lamita. El periodista y analista tenía 70 años, varios de ellos trabajando en la casa el Boxeo de Tv Azteca, lugar en donde se volvió famoso por su peculiar forma de analizar las peleas y por su impecable lectura al dar la tarjeta de puntos en cada round.

¿De qué murió Eduardo Lamazón?

Don Lama, Lama, Lamita enfrentaba un deterioro progresivo en su estado físico, situación que había reducido su presencia en transmisiones recientes. Su deceso se registró luego de este periodo de complicaciones médicas, sin que se difundieran detalles específicos sobre un padecimiento en particular.

La noticia fue difundida en espacios deportivos y medios de comunicación donde colaboró durante décadas. Su nombre se volvió tendencia entre aficionados al boxeo, quienes lo identificaban por su participación constante en funciones televisadas y por el distintivo apodo de “Don Lama, Lama, Lamita”, utilizado durante las narraciones.

Carta de despedida de Eduardo Lamazón, Don Lama

“A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida:

Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre.

Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria.

A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada Sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo.

Gracias a la Televisora TV Azteca me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer.

Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros.

Diez puntos para todos ustedes!!

Att: Don Lama"

Trayectoria de Eduardo Lamazón en el boxeo

El ídolo de Lamazón en el boxeo fue Roberto Durán. Su carrera e extendió por más de cinco décadas en el periodismo deportivo, con especialización en boxeo. Nacido en Argentina, desarrolló su actividad profesional principalmente en México, donde se integró a proyectos televisivos enfocados en la cobertura de este deporte.

Formó parte del equipo de TV Azteca Deportes, participando como analista en transmisiones de peleas. Su intervención se centraba en explicar el desarrollo de los combates, el desempeño de los boxeadores y los criterios de puntuación.

También ocupó el cargo de secretario general del Consejo Mundial de Boxeo durante la administración de José Sulaimán, lo que lo vinculó con la estructura organizativa del boxeo profesional a nivel internacional.

Entre sus principales aportaciones se encuentra la Tarjeta Lamazón, un formato de evaluación round por round que facilitó la comprensión del sistema de puntuación para la audiencia.