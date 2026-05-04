Cartelera WWE Raw: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo las luchas hoy 4 de mayo (WWE)

A unos días de Backlash 2026, en el Episode 18 de este lunes 4 de mayo, WWE Raw presenta “Crudo”, donde Roman Reigns y Jacob Fatu firmarán contrato para el combate por el título del Campeonato Mundial de Peso Pesado en Tampa, Florida, este fin de semana.

La semana pasada, Jacob Fatu atacó al Campeón Mundial de Peso Pesado, Roman Reigns, dejándolo tendido en el ring, lo que llevó a The OTC a aceptar el desafío del Hombre Lobo Samoano para una lucha por el título en WWE Backlash; este lunes oficializarán su enfrentamiento en la firma del contrato por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, sumado a una serie de enfrentamientos en los que también destaca la participación del mexicano Penta Zero Miedo.

Te damos todos los detalles de transmisión y horario para que disfrutes en vivo las luchas de Raw este lunes 4 de mayo.

Cartelera WWE Raw de hoy

En la cartelera de Raw este lunes 4 de mayo destaca la firma del contrato para la pelea por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, que Roman Reigns defenderá arriba del cuadrilátero frente a Jacob Fatu, quien no es solo el miembro más peligroso de SmackDown, sino que podría ser la superestrella más temida de toda la WWE.

Además de este evento puntual, Penta y Je’Von Evans luchan contra Ethan Page y Rusev.

Esta noche, el Campeón Intercontinental Penta, originario de Ecatepec, Estado de México, unirá fuerzas con Je’Von Evans en un explosivo combate por parejas contra la recién contratada superestrella de Raw, Ethan Page, y Rusev.

Además, IYO SKY y Asuka se sientan a conversar antes del enfrentamiento en WWE Backlash. Antes del esperado combate este sábado, ambas tendrán una entrevista especial previa.

WWE Raw: horario para ver en vivo las luchas hoy 4 de mayo desde México

De acuerdo con Reporte Índigo, el episodio en vivo de Raw este 4 de mayo dará inicio en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Además, en este capítulo, la agente libre de NXT, Sol Ruca, se convertirá en la miembro más reciente del elenco de Raw. Por su parte, Finn Bálor se enfrenta a su antiguo aliado JD McDonagh. Los antiguos amigos convertidos en acérrimos enemigos se verán cara a cara esta noche.

WWE Raw: canal, cómo y dónde ver en vivo las luchas hoy 4 de mayo

El evento Premium Live y el contenido favorito de la WWE están en Netflix. Por ello, el capítulo de este 4 de mayo de 2026 podrás disfrutarlo a través de la plataforma de streaming.

Hoy en Raw se culminarán los preparativos de los combates que se disputarán en WWE Backlash, y una superestrella se unirá a las filas de la marca roja.