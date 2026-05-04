Guido Pizarro descarta el cansancio y exige carácter a Tigres en la Concachampions

CERO MIEDO. Guido Pizarro habló claro y fuerte. (Adrian Macias/Adrian Macias)

El entrenador de Tigres UANL, Guido Pizarro, aseguró que la carga de partidos no será una coartada para justificar un bajón en el rendimiento del equipo, que se mantiene con aspiraciones firmes tanto a nivel internacional como en la Liga MX.

“Hay un gran desgaste físico, lo sabíamos desde el inicio, pero el grupo está comprometido para sobreponerse. Tenemos objetivos muy claros y es una gran oportunidad competir en condiciones favorables en ambos torneos”, afirmó el estratega argentino.

Los felinos vienen de un fin de semana intenso, tras disputar la ida de los cuartos de final del ClAuusura, donde vencieron 3-1 a Guadalajara, y ahora se concentran en el duelo internacional que definirá su pase a la final continental.

VENTAJA MÍNIMA, ATENCIÓN MÁXIMA

Este martes, Tigres recibirá al Nashville SC en el partido de vuelta de la semifinal de la Concachampions, con una ventaja de 1-0 conseguida como visitante, un marcador que para Pizarro está lejos de ser definitivo.

“Sabemos que mantener el cero atrás es clave. Hemos mejorado en lo defensivo, pero Nashville es un equipo duro, bien trabajado. Si queremos avanzar, debemos hacer un partido muy completo”, subrayó el técnico.

El estratega fue claro al señalar que cualquier exceso de confianza puede resultar costoso en este tipo de eliminatorias, donde los detalles suelen marcar la diferencia.

CONCENTRACIÓN Y HAMBRE DE HISTORIA

Pizarro insistió en la necesidad de mantener la concentración plena durante los 90 minutos y destacó la competitividad interna del plantel, al que ve preparado para asumir la exigencia del calendario.

“Veo a mi equipo fuerte en todas las líneas. La ventaja no garantiza nada; tenemos que merecer el pase con una gran actuación”, concluyó.

Tigres UANL busca alcanzar la quinta final de la Copa de Campeones de la Concacaf en su historia. En las cuatro anteriores, perdió las de 2016, 2017 y 2019, y solo logró el título en 2020, cuando superó a Los Angeles FC de la MLS.

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