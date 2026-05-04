Yareli Acevedo obtuvo el segundo lugar en ciclismo

Yareli Acevedo Mendoza

Yareli Acevedo Mendoza, ciclista representante de la UNAM, ganó la medalla de plata en la prueba de eliminación, durante la tercera ronda de la Copa Mundial de Pista 2026, celebrada en Nilai, Malasia, resultado con el que sumó 540 puntos al ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Acevedo Mendoza finalizó por detrás de la ciclista noruega Anita Stenberg, en una competencia que reunió a 24 pedalistas, en el Velódromo Nacional de Malasia. En la prueba de eliminación realizaron un sprint cada dos vueltas, la última competidora en cruzar la meta queda fuera hasta definir a las finalistas. En esta ocasión, Acevedo Mendoza y Stenberg, llegaron al cierre de la prueba, donde la europea se quedó con el primer sitio.

En la primera ronda, celebrada del 6 al 8 de marzo en Perth, Australia, Yareli obtuvo la medalla de oro en eliminación, su tercer título en esta prueba dentro del circuito mundial, tras los conseguidos en Cali 2021 y Konya 2025, además de un bronce en madison y un cuarto lugar en ómnium.

En la segunda fecha del calendario, disputada del 17 al 19 de abril en Hong Kong, Acevedo consiguió la medalla de bronce en ómnium, considerada la prueba más completa del ciclismo de pista al integrar cuatro carreras en una sola jornada. En aquella ocasión sumó 126 puntos y superó a varias medallistas olímpicas y europeas.

Yareli Acevedo finalizó en el séptimo lugar del ómnium, manteniéndose competitiva en dos de las pruebas más demandantes del programa internacional. Así, la deportista se mantiene como una de las principales candidatas rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Los puntos acumulados en estas copas del mundo fortalecen su posición en el ranking internacional y aumentan sus posibilidades de clasificación futura.

“Se disfruta el proceso. De eso se trata, de disfrutar los pequeños momentos”, escribió la ciclista en sus redes sociales luego de ganar la plata en la prueba de eliminación, en Malasia.

La Crónica de Hoy 2026