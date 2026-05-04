A.R. Monex arrasa en Europa: cuatro medallas y dominio colectivo en un fin de semana histórico

ELLA ES DE ORO. Natalia Pineda, se adjudicó el primer lugar en la categoría Junior del 2º Trofeo Rosa Montalto, en Italia. (Cortesía)

El equipo A.R. Monex Pro Cycling Team protagonizó un fin de semana brillante del 1 al 3 de mayo, al conquistar cuatro medallas en competencias europeas, consolidando su crecimiento y competitividad en el ciclismo internacional juvenil.

Con actuaciones repartidas entre Italia y República Checa, los pedalistas nacionales demostraron solidez táctica, resistencia y capacidad de definición en escenarios de alto nivel, logrando un oro, dos platas y un bronce, además de reconocimientos colectivos e individuales que corroboran el momento que atraviesa la escuadra.

NATALIA PINEDA CONQUISTA ITALIA CON AUTORIDAD

La figura del fin de semana fue Natalia Pineda, campeona nacional, quien se llevó el primer lugar en la categoría Junior del 2º Trofeo Rosa Montalto, disputado en Italia.

La prueba, de 87 kilómetros con 1,093 metros de ascenso acumulado, exigió al máximo a las competidoras en un circuito técnico y demandante. En ese contexto, Pineda se impuso con solvencia, otorgando un triunfo de gran valor para el equipo A.R. Monex Open Femenil.

Este resultado confirma el crecimiento de la ciclista mexicana, quien sigue posicionándose como una de las promesas más sólidas del ciclismo femenil internacional.

PLATA HISTÓRICA EN REPÚBLICA CHECA

En el Grand Prix West Bohemia, celebrado en República Checa, el equipo Sub-19 también dejó huella gracias a Emilio Rodríguez “Choche”, quien obtuvo el segundo lugar en la clasificación general.

El mexicano completó recorridos de 120.6 km y 107.2 km para un tiempo acumulado de 5:16:34 horas, igualando el registro del ganador en una competencia que se definió por detalles mínimos.

El desempeño de Rodríguez fue respaldado por un sólido trabajo colectivo, elemento clave para alcanzar un resultado que puede catalogarse como histórico para el ciclismo juvenil mexicano en este circuito europeo.

CALVILLO BRILLA EN ITALIA Y LIDERA ACTUACIÓN COLECTIVA

En la categoría Sub-17 del 65° GP Alessandro Fantini, disputado en Fossacesia, Italia, Ángel Calvillo se adjudicó el segundo lugar, además de recibir el reconocimiento como ciclista más combativo.

Calvillo fue protagonista de una fuga decisiva, impulsada por la estrategia del equipo. Posteriormente, Iván Segura logró conectar con el grupo puntero, fortaleciendo la escapada y manteniendo la ventaja hasta el cierre, donde finalizó en una destacada cuarta posición.

El rendimiento colectivo fue sobresaliente, reflejado en los siguientes resultados:

7° Braulio Álvarez

12° Carlos Valdovinos

15° Paul Probert (ganador del Gran Premio de Montaña)

RECONOCIMIENTOS QUE CONSOLIDAN EL PROYECTO

Gracias a su dominio en la competencia, con dos corredores dentro del top 10 y todo el equipo dentro del top 15, A.R. Monex fue distinguido como el “Mejor equipo de la competencia”.

Además, Uriel Clara Esparza recibió el reconocimiento como “Mejor Director”, destacando su labor estratégica y de gestión al frente del conjunto.

Estos galardones refuerzan la estructura sólida del equipo, tanto en el rendimiento deportivo como en la dirección técnica.

BRAULIO ÁLVAREZ COMPLETA LA COSECHA CON BRONCE

La cosecha mexicana se completó en la 81ª Coppa Caduti Liberazione Allievi, celebrada en Bolonia, Italia, donde Braulio Álvarez obtuvo el tercer lugar general.

Además del podio, Álvarez fue reconocido como el mejor ciclista de primer año en la categoría Allievi (Sub-17), consolidando su proyección dentro del ciclismo internacional juvenil.

UN EQUIPO EN ASCENSO INTERNACIONAL

Con estos resultados, A.R. Monex Pro Cycling Team no solo confirma su talento individual, sino también su fortaleza como bloque competitivo en Europa.

El balance de cuatro medallas, múltiples reconocimientos y presencia constante en los puestos de honor deja claro que el ciclismo juvenil mexicano vive un momento de crecimiento, impulsado por una generación que ya compite de tú a tú con las potencias tradicionales del continente.