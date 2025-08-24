Jon Rahm y Legion XIII reinan en LIV Golf: victoria épica en Michigan

CAMPEONES. Jon Rahm y su equipo se impusieron en una jornada para el recuerdo.

El golfista español Jon Rahm y su equipo Legion XIII se coronaron campeones del torneo por equipos del LIV Golf en Michigan, tras vencer en un intenso desempate a los Crushers GC de Bryson DeChambeau. El triunfo se definió en dos hoyos de ‘playoff’, donde Rahm y el británico Tyrrell Hatton firmaron dos birdies decisivos.

Esta victoria se suma al título individual que Rahm obtuvo la semana anterior, consolidando un año extraordinario en el circuito LIV, que lo fichó en 2023 con una oferta millonaria que sacudió al mundo del golf y lo alejó de la PGA Tour.

MILLONARIA RECOMPENSA Y REMONTADA HISTÓRICA

Con el campeonato, Legion XIII se llevó una bolsa de 14 millones de dólares, de los cuales 8.4 millones fueron para el equipo y 1.4 millones para cada integrante: Jon Rahm, Tyrrell Hatton, el estadounidense Caleb Surratt y el norirlandés Tom McKibbin.

El equipo tuvo que remontar cuatro golpes de desventaja para empatar con un total de -20 y forzar el desempate. En el segundo hoyo extra, un error de DeChambeau abrió la puerta para que Rahm y Hatton sellaran la victoria.

“Es difícil encontrar las palabras. No creo que jugamos de la mejor forma, pero los chicos jóvenes nos llevaron hasta el final”, declaró Rahm. “Fue un año largo, feliz por ganar un ‘playoff’ por fin. No podría estar más orgulloso”, añadió.

LIV GOLF, EL NUEVO GIGANTE DEL GOLF MUNDIAL

El LIV Golf, financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita, ha revolucionado el golf profesional con su formato dinámico, premios millonarios y fichajes estelares como Rahm, DeChambeau, Dustin Johnson y Brooks Koepka. Su sistema de torneos por equipos y eventos globales ha captado la atención de nuevas audiencias y generado controversia en el circuito tradicional.

Con esta victoria, Jon Rahm reafirma su estatus como uno de los mejores golfistas del mundo y como figura clave en el crecimiento del LIV Golf, que sigue ganando terreno frente a la PGA.