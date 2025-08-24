Raiders pierden a Aidan O’Connell y buscan mariscal de emergencia

MALA SUERTE. Aidan O’Connell no podrá iniciar la temporada regular.

Los Raiders de Las Vegas enfrentan una situación crítica tras la fractura en la muñeca derecha de Aidan O’Connell, ocurrida durante la derrota 20-10 ante los Arizona Cardinals en el último juego de pretemporada. El mariscal de campo de 26 años abandonó el partido tras dos series ofensivas, y los estudios médicos confirmaron una lesión que lo dejará fuera entre seis y ocho semanas.

El entrenador en jefe Pete Carroll confirmó la gravedad del caso: “Es un golpe muy duro para nosotros. Estamos buscando por todas partes al jugador que mejor se adapte para cubrirlo”. O’Connell, quien llegó a los Raiders en 2023, estaba considerado como respaldo de Geno Smith, recién firmado en la temporada baja.

CAM MILLER TOMA EL MANDO, PERO HAY DUDAS

Con la baja de O’Connell, el novato Cam Miller asumirá temporalmente el rol de segundo mariscal, aunque Carroll no está del todo convencido. “Todas las posibilidades están abiertas”, declaró, dejando claro que el equipo está en búsqueda activa de un reemplazo.

Entre los nombres que suenan está Tyler Huntley, liberado recientemente por los Cleveland Browns, con experiencia en Dolphins, Ravens y Browns. También figura Dorian Thompson-Robinson, cortado por los Philadelphia Eagles, quien fue seleccionado por Cleveland en 2023 y tiene dos años de experiencia en la NFL.

CAMBIOS EN LA LÍNEA OFENSIVA Y DEBUT INMINENTE

Además de la situación en la posición de quarterback, los Raiders anunciaron ajustes en la línea ofensiva: Jackson Powers-Johnson será el guardia derecho titular, mientras que Jordan Meredith ocupará el puesto de centro.

Los Raiders debutarán en la Semana 1 de la NFL el próximo domingo 8 de septiembre, cuando visiten a los New England Patriots. El equipo llega con incertidumbre en su ofensiva, pero con la urgencia de encontrar soluciones rápidas para no comprometer el inicio de la temporada.