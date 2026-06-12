El Grande Americano subasta su máscara de “La Noche de los Grandes” ¿En cuánto va la puja?

La máscara de El Grande Americano El luchador de WWE y AAA inició una subasta con fines caritativos para apoyar infancias mexicanas con cáncer.

Hace unas semanas, la función de La Noche de los Grandes nos regaló una de las luchas más aclamadas y aplaudidas por la afición de los años recientes. En el evento estelar, El Grande Americano derrotó a “El Original” Grande Americano (ahora conocido como Chad Gable) en la Arena Monterrey. Ahora, la máscara de El Grande Americano está siendo puesta en subasta con fines de caridad. Esto es lo que tienes que saber.

WWE y Fanatics subastan la máscara de El Grande Americano

Por medio de sus redes sociales, World Wrestling Entretaiment dio a conocer junto con Fanatics que estarán poniendo en subasta la máscara que utilizó El Grande Americano el pasado sábado 30 de mayo en “La Noche de los Grandes”.

¡Llévate una pieza de historia! 🏆



La máscara de El Grande Americano usada en #AAANocheDeLosGrandes está disponible en una subasta de @Fanatics para apoyar a @DrSonrisasAC

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👉 https://t.co/Oqym1qg4ny 👈 pic.twitter.com/0mSFz7DtU9 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 12, 2026

“Hoy quiero compartir con ustedes algo que está muy cerca de mi corazón. Nada de esto sería posible sin ustedes, estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Yo les pertenezco a ustedes, somos uno mismo. Por eso es muy importante para mí apoyar a nuestro país. Por eso, por primera vez en toda mi carrera voy a poner a la venta una de mis máscaras, la que usé en la Noche de los Grandes. Vamos a realizar una subasta y el 100% de lo recaudado va a ser donado para apoyar a niños mexicanos que están afrentando las batallas más difícil de sus vidas.” exclamó El Grande Americano en el video para anunciar la subasta.

¿En cuánto va la subasta por la máscara de El Grande Americano?

Para poder acceder a la puja por la histórica pieza de la lucha libre nacional, deberás acceder al sitio oficial de Fanatics, crear una cuenta y hacer una oferta. Tendrás hasta el viernes 25 de junio para poder tratar de conseguir la máscara en una puja que ya alcanzó los 6 mil dólares apenas unas horas después de que se publicara la posibilidad de adquirirla.

En el sitio oficial se muestra la auténtica máscara utilizada por El Grande Americano en sus colores dorado y blanco con la parte trasera mostrando la espada del torneo Rey de Reyes que ganó el luchador mexicano. También, se apreció con las mismas rasgaduras que sufrió a manos de Chad Gable y las manchas de sangre, producto del intenso combate.

¿Por qué fue histórica la lucha de máscara vs máscara de El Grande Americano vs “El Original” Grande Americano?

La lucha de máscara contra máscara entre El Grande Americano y Original Grande Americano, celebrada el 30 de mayo durante el evento Noche de los Grandes en la Arena Monterrey, ya es considerada una de las luchas más importantes y comentadas de 2026 por la combinación de tradición luchística mexicana, narrativa de largo plazo y recepción crítica.

El combate representó el punto culminante de una rivalidad que se desarrolló durante meses tras la alianza entre AAA y WWE, y tuvo como elemento central una apuesta de máscara contra máscara, una de las estipulaciones más prestigiosas y simbólicas dentro de la lucha libre mexicana.

El Grande Americano vs "El Original" Grande Americano En la función de "La Noche de los Grandes", El Original fue desenmascarado, siendo el estadounidense Chad Gable quien quedó al descubierto en la Arena Monterrey.

En el aspecto deportivo, la lucha recibió algunas de las calificaciones más altas del año. El periodista especializado Dave Meltzer le otorgó 5.75 estrellas, una valoración excepcional dentro de la escala utilizada por el Wrestling Observer Newsletter. Medios y cuentas especializadas destacaron que se convirtió en una de las luchas mejor calificadas de la historia reciente de AAA y una de las más reconocidas de 2026.

La crítica especializada elogió especialmente la narrativa del combate, el dramatismo de la apuesta, la intensidad física y el desenlace emocional que culminó con la revelación de Chad Gable como el Original Grande Americano. Sitios especializados como Cageside Seats calificaron el enfrentamiento como un “clásico máscara contra máscara”, destacando la sangre, las intervenciones, el desarrollo dramático y la reacción del público durante toda la contienda.