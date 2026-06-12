Ana Paula Vázquez llega a semifinales en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya. Ana Paula Vázquez buscará su pase a la final ante la italiana Roberta di Francesco. (Foto especial)

La arquera Ana Paula Vázquez se instaló en las semifinales de arco recurvo, etapa en la que buscará su pase a la final ante la italiana Roberta di Francesco en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026.

En duelo de mexicanas, Vázquez eliminó a Alejandra Valencia en flecha de oro en los cuartos de final por un marcador de 6-5. El domingo buscará llegar a su primera final individual en una Copa del Mundo.

Antes, Vázquez eliminó a las francesas Mila Delestan (7-3) y Amelie Cordeau (6-2), a la surcoreana Yejin Oh (6-4), hasta toparse con Valencia, la doble medallista olímpica a la que también se despachó en reñido duelo.

Becerra y García, semifinalistas en arco compuesto

En arco compuesto los también mexicanos Andrea Maya Becerra y Sebastián García también llegaron a las semifinales individuales.

En su camino a las semifinales, Becerra eliminó en la tercera ronda a Chen Yi-Hsuan por 148-147, luego a Cheng Fan Yi por 148-141, ambas de China Taipéi y en cuartos de final a la sudcoreana Park Yerin por 148-145. Este sábado se medirá en semifinales a O’Donohue Savannah.

Sebastián García inició su camino hacia las semifinales ganando 148-145 al alemán Henning Lupkemann en la segunda ronda; después 146-145 al chino Liu Jinyi, en la tercera ronda, siguió con un 145-142 sobre Nico Winer, en la cuarta ronda y en cuartos de final 146-144 a Francois Dubois de Francia.

En semifinales el mexicano se medirá a Batuhan Arcaoglu de Turquía también en la jornada del sábado.