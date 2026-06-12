Bubba Watson alcanza al líder en el International Series Morocco, Abraham Ancer libra el corte

The International Series Morocco. Bubba Watson firmó la mejor ronda en el Royal Golf Dar Es Salam de Marruecos. (Ian Walton/Asian Tour/Ian Walton/Asian Tour)

El mexicano Abraham Ancer repitió ronda de 71 golpes y con un acumulado de -4 golpes, fue el único de los tres mexicanos que logró librar el corte en el International Series Morocco, torneo del Asian Tour.

El estadounidense Bubba Watson alcanzó en la punta del torneo al tailandés Pavit Tangkamolprasert, luego de firmar 66 golpes en la segunda ronda, por 70 del asiático. Ambos suman 135 golpes (-11) en el acumulado.

Abraham Ancer por su parte con su segunda ronda de 71 golpes suma -4 impactos y no se movió del Top 25 en el torneo que se juega en el Royal Golf Dar Es Salam de Marruecos.

Santiago De la Fuente y Roberto Lebrija con recorridos de 75 golpes en ambos casos se quedaron lejos de poder jugar todo el fin de semana en la gira asiática.

Bubba Watson, uno de los favoritos a conquistar el torneo, entregó la ronda más baja de la jornada con -7 golpes logrando ocho birdies por un solo bogey. Su golpeo de bola fue bueno, pero su putt fue aún más sólido, completando el recorrido con tan solo 26 putts.

“Fue un buen día. Metí algunos putts y seguí con la ronda. Al levantarme tan temprano, nunca sabes realmente cómo se va a sentir tu cuerpo, pero me coloqué en la posición física correcta y me di oportunidades”, dijo Watson.

Del campo señaló. “Aquí no se puede fingir. En este campo de golf, los greens y sus alrededores son el mayor desafío. Son excelentes, pero también muy difíciles. Aquí, el putter es fundamental”.