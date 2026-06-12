¿De qué se le acusa a Thomas Partey? El jugador de Ghana al que Canadá le negó la visa para entrar al Mundial 2026

Thomas Partey Mundial 2026 Canadá niega la entrada al ghanés Thomas Partey debido a acusaciones pendientes por presunta violación y agresión sexual.

La FIFA anunció este viernes 12 de junio que Thomas Partey, mediocampista de la selección de Ghana que enfrentará a Panamá en Toronto, Canadá, este Mundial de Futbol 2026, no podrá participar en el partido debut de su equipo debido a que se le denegó su solicitud de visa para entrar a tereno canadiense.

De acuerdo con el organismo rector del futbol, Canadá rechazó la entrada a Partey por acusaciones pendientes de abuso sexual en Reino Unido, donde será juzgado el próximo año.

¿Quién es Thomas Partey y por qué Canadá rechazó su visa para el Mundial 2026?

El futbolista ghanés funge como jugador profesional seleccionado para representar a Ghana en la Copa del Mundo 2026, desempeñando la posición de mediocampista y pivote en el equipo.

Partey ha sido reconocido en el mundo europeo del futbol por su paso en conjuntos de prestigio como el Atlético de Madrid, el Arsenal de la Premier League y el Villareal C.F.; gracias a esta experiencia y trayectoria, representa una pieza clave en la selección de Ghana para el torneo de la FIFA este 2026.

No obstante, el futbolista enfrentó un estricto bloqueo por parte de Canadá, ya que —según lo anunció la FIFA este viernes— el país norteamericano negó su solicitud de visa debido a que tiene acusaciones pendientes en Reino Unido.

“La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado”, declaró el organismo mediante un comunicado a Reuters.

En el mismo anuncio, la organización de futbol mundial aclaró que no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluyendo la adjudicación de visados, por lo que el jugador ghanés no podrá acompañar a su selección en el partido debut de la siguiente semana en el Toronto Stadium.

Thomas Partey: ¿cuáles son las acusaciones contra el jugador al que Canadá le negó la entrada este Mundial 2026?

De acuerdo con información reportada por el medio británico BBC, Partey enfrenta cargos pendientes de violación y agresión sexual en Reino Unido, cuyas primeras acusaciones fueron presentadas en julio de 2025.

Hasta el momento de los primeros señalamientos, el futbolista de Ghana había sido acusado de cargos de violación y un cargo de agresión sexual contra tres mujeres. A pesar de que la situación se dio a conocer durante el año pasado, se alega que los delitos tuvieron lugar entre abril de 2021 y junio de 2022.

No obstante, en febrero de 2026, la fiscalía de Reino Unido agregó dos cargos más de violación contra una cuarta mujer, relacionados con un presunto incidente ocurrido en diciembre de 2020, por lo que Canadá le consideró persona “inadmisible” y negó su visa; en consecuencia, Partey no formará parte de los jugadores que se batirán a duelo contra Panamá en su primer partido del Mundial 2026.

Según información británica sobre el proceso del caso, todos los cargos de Thomas Partey serán juzgados conjuntamente en el Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en Londres, Reino Unido. Sin embargo, el juicio anteriormente fijado para noviembre de este año, fue aplazado hasta el 8 de junio de 2027.