Kobbie Mainoo podría dejar al Manchester United y ser fichado por un club de la Premier League

Kobbie Mainoo Especial

El mediocampista Kobbie Mainoo está considerando seriamente dejar al Manchester United debido a los últimos sucesos que lo han relegado de su posición como titular del equipo a jugador suplente. Esto después de la lesión que lo dejó fuera del terreno de juego un tiempo.

Luego de su regreso el pasado diciembre, Mainoo, sólo ha estado en la cancha menos de un minuto en los dos juegos de temporada del equipo, lo cual, no sólo ha desatado la molestia del jugador, sino su deseo por dejar al equipo.

En este contexto, El Real Madrid y el Atlético han monitoreado la situación del mediocampista, por lo que están considerando su posible fichaje. En contraste, el Manchester buscará un acuerdo por la compra del jugador, sin embargo, a estas alturas, esto sería un problema para el equipo, pues el margen de tiempo para conseguir su reemplazo se acaba el lunes.

Esta diferencia con el entrenador Ruben Amorim, quien afirma que el mediocampista compite por un puesto con Bruno Fernandes, el capitán, podría quedar resuelta en una posible transferencia que le traiga acción sobre la cancha a Mainoo.

Además, Amorim ha afirmado que Mainoo no tiene las cualidades suficientes para ser titular y no ha quedado satisfecho con su desempeño sobre la cancha, lo cual explica los pocos minutos que se le ha permitido a Mainoo demostrar su talento y que se está convirtiendo ahora en una piedrita en el zapato para el jugador.

Sin embargo, en las próximas 48 horas se definirá la situación de Mainoo en el United y sabremos si finalmente será fichado o transferido a otro equipo, dado que el United actualmente sólo cuenta con cuatro centrocampistas centrales.

La aparente caída en desgracia de Mainoo se produce un año después de que fuera titular en la derrota de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 ante España. También marcó para el United en su sorprendente victoria en la final de la FA Cup sobre el Manchester City el año pasado.