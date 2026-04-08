WrestleMania 42: ¿Cuándo y contra quién luchará Penta en la WWE? (WWE)

WrestleMania 42 ya tiene definida su cartelera completa para las dos noches del evento, que se celebrará el 18 y 19 de abril en Las Vegas.

La WWE confirmó los combates y horarios, destacando la participación del luchador mexicano Penta, quien defenderá su campeonato en uno de los duelos más esperados.

¿Cuándo y a qué hora lucha Penta en WrestleMania 42?

El duelo de Penta cero miedo está programado para la Noche 2 de WrestleMania 42, el domingo 19 de abril del 2026. Su combate será una lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

En este enfrentamiento, Penta pondrá en juego su título ante Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio. La lucha forma parte de la cartelera principal de la segunda noche del evento.

Ambas jornadas del espectáculo comenzarán a las 4:00 pm (Tiempo del centro de México), por lo que se espera que su combate se desarrolle dentro de esa programación.

Cartelera completa de WrestleMania 42

El WrestleMania 42 iniciará ambos días a las 4:00 pm (Tiempo del centro de México) con una programación que incluye luchas estelares y combates titulares.

La WWE anunció las luchas para ambas noches del evento. En la Noche 1, el sábado 18 de abril, destacan enfrentamientos como Cody Rhodes contra Randy Orton por el Campeonato Indiscutible de WWE, así como combates por títulos femeninos y luchas de tríos.

También se incluyen duelos como Seth Rollins contra Gunther y una lucha no sancionada entre Jacob Fatu y Drew McIntyre, además de combates por campeonatos en distintas divisiones.

Para la Noche 2, el domingo 19 de abril, se contemplan enfrentamientos como CM Punk contra Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, además del combate de Penta por el título Intercontinental.

Otros duelos incluyen a Brock Lesnar contra Oba Femi, Finn Bálor frente a Dominik Mysterio, y Sami Zayn contra Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos.

¿Quién es Penta Cero Miedo?

Penta Cero Miedo es un luchador mexicano que participará en WrestleMania de la WWE. La filosofía de este luchador es “Cero miedo”, un lema que llevará al cuadrilátero, representando también la resistencia ante la diversidad. Este concepto forma parte central del storytelling de Penta.

Penta Cero Miedo es originario del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Esta filosofía lo ha acompañado desde el inicio de su carrera, sirviéndole como motor para enfrentar diversas adversidades, incluyendo problemas de salud y situaciones difíciles en su vida.