‘Majo’ Marín, orgullo del golf latino, jugará el México Riviera Maya Open

Colombiana de éxito. Maria José Marin pasa por uno de sus mejores momentos como jugadora de golf amateur. (Chris Carlson/AP)

La colombiana María José Marín, mejor conocida como ‘Majo’ será parte del field de jugadoras del México Riviera Maya Open, torneo del LPGA Tour que se jugará del 27 de abril al 3 de mayo en el campo de El Camaleón, en Mayakoba, donde se repartirá una bolsa de 2.5 millones de dólares en premios.

Marín llegará a Mayakoba con un alto cartel, después de triunfar en el Augusta National Women’s Amateur el domingo pasado. Además, la colombiana de 19 años es la actual campeona del torneo WALA 2025, evento que se jugó en el PGA Riviera Maya en noviembre pasado.

María José Marín será del grupo de las golfistas latinas junto a las mexicanas Gaby López, María Fassi, Isabella Fierro y Clarisa Temelo para el México Riviera Maya Open.

Su victoria en el Augusta National Women’s Amateur atrajo la mirada de destacados jugadores del golf como Fred Couples, ganador de 15 torneos del PGA Tour, incluido el Masters y a quien se le conoce por su estilo elegante de juego y swing relajado.

“María José Marín es una superestrella. Su actuación en el ANWA me tiene inspirado para el Masters”, dijo Couples, tras quedar impresionado por el desempeño de Marín en la ronda final del domingo cuando resultó campeona.

La estudiante de la Universidad de Arkansas sorprendió con su resultado de -14 golpes, para convertirse en la séptima campeona del Augusta National Women’s Amateur y sumó dos puntos en el LPGA Elite Amateur Pathway (LEAP), demostrando su buen momento.

Su siguiente desafío será el campo de El Camaleón, uno de los más retadores en territorio mexicano.