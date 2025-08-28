Gaby López impulsa el golf juvenil latinoamericano con torneo internacional en México

Gaby López Open Un torneo con propósito: formación, comunidad y alto rendimiento.

La golfista mexicana Gaby López, tres veces ganadora en la LPGA, será anfitriona de este torneo que forma parte del calendario de la Junior Nations Golf League (JUNGLE) y la AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series). El evento no solo representa una competencia de alto nivel, sino también una plataforma de desarrollo integral para golfistas entre 12 y 19 años.

JUNGLE conecta a jóvenes talentos con entrenadores y universidades estadounidenses mediante un ecosistema digital que incluye estadísticas avanzadas, videos de desempeño y perfiles deportivos completos. “Este torneo es muy especial e importante para los golfistas juniors de México y Latinoamérica. Más allá de la competencia, será una experiencia única para compartir, aprender y construir comunidad”, expresó Gaby López.

Puntos internacionales y oportunidades únicas para jóvenes golfistas

El torneo cuenta con el respaldo de la Federación Mexicana de Golf (FMG) y otorga puntos oficiales para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), Junior Golf Scoreboard y el sistema Performance Based Entry (PBE) de la AJGA. Los participantes serán seleccionados a partir de rankings internacionales y nacionales, y se otorgarán invitaciones especiales a talentos destacados por país y categoría.

“El Gaby López Open presentado por Esmark es una oportunidad única para que las nuevas generaciones vivan la experiencia de un torneo internacional de alto nivel en México”, comentó José López Butrón, director del Torneo. Además de la competencia, se ofrecerán clínicas, charlas y espacios de orientación para que los jóvenes planifiquen su futuro dentro y fuera del golf.

Un escenario de talla mundial: el Club de Golf México

La competencia se jugará en modalidad stroke play individual a 54 hoyos, con corte tras 36 hoyos. Los tres primeros lugares en cada división recibirán trofeos o medallas, y los mejores clasificados obtendrán exenciones completas y estatus estelar en el sistema AJGA.

El Club de Golf México, con más de 7,583 yardas de recorrido y rodeado por más de 20,000 árboles, es un referente nacional e internacional. Inaugurado en 1951, ha sido sede de eventos como el Abierto Mexicano de Golf y la Copa Mundial Amateur de 1967. Es también el club donde Gaby López forjó su carrera profesional.

Legado, excelencia y compromiso con el medio ambiente

“Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como uno de los mejores clubes de golf a nivel mundial. Nuestra historia y calidad reflejan un legado de excelencia. Pero, sobre todo, nos motiva formar a las nuevas generaciones con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente”, afirmó Ignacio Ruiz Torres, Presidente del Consejo de Administración del Club de Golf México.

Para más información sobre el torneo, visita www.jungle.golf y sigue los canales oficiales en Instagram: @juniorsnationgolfleague.