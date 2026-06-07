Kimi Antonelli conquista el caos de Mónaco y firma su quinta victoria consecutiva; Checo ya sumó puntos

PODIO. Sir Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar, los tres primeros lugares del Gran Premio de Mónaco. (Fórmula Uno, Francia, Italia, Reino Unido) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

Andrea Kimi Antonelli ha dejado de ser una promesa para convertirse en el auténtico tirano de la parrilla actual. A sus 19 años, el piloto de Mercedes reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno tras imponerse este domingo en las calles del Principado.

El italiano firmó su quinta victoria seguida de la temporada en un Gran Premio de Mónaco que guardó toda su locura para el tramo final, incluyendo dos coches de seguridad, una bandera roja y una resalida a falta de solo ocho vueltas.

El podio en Montecarlo lo completaron el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), que cruzó la meta en segunda posición, y el francés Isack Hadjar (Red Bull), quien escaló hasta el tercer peldaño. Por detrás, Oscar Piastri (McLaren) amarró la cuarta plaza en una carrera caótica, marcada por innumerables investigaciones y una lluvia de penalizaciones que sacudió la zona de puntos.

Supervivencia y puntos históricos en el Principado

La otra cara de la moneda la vivió Carlos Sainz. El madrileño tuvo que abandonar la prueba tras sufrir un aparatoso accidente con su Williams, afortunadamente sin consecuencias físicas.

Por su parte, Fernando Alonso firmó su mejor actuación del año al exprimir su Aston Martin hasta la undécima posición, quedándose a las puertas de la zona de puntos tras un fin de semana de pura supervivencia.

El gran beneficiado de las sanciones en la zona media fue Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano colocó su Cadillac en la décima posición. A expensas de confirmarse tras las investigaciones de los comisarios, este resultado otorgaría el primer punto de la temporada para la nueva escudería estadounidense.

Justo por delante, la zona noble la completaron los Racing Bulls de Liam Lawson (quinto) y Arvid Lindblad (sexto), seguidos por Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas).

Rumbo a Montmeló con el Mundial encarrilado

Peor fortuna tuvo el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien concluyó decimoquinto en su estreno monegasco tras verse atrapado en el tráfico. La debacle de la jornada la protagonizó George Russell (Mercedes); castigado con múltiples penalizaciones, el británico cayó hasta el decimotercer puesto, perdiendo el segundo lugar del campeonato a manos de Hamilton.

Tras esta exhibición en la Costa Azul, Antonelli lidera el Mundial con 156 puntos, abriendo una brecha de 66 unidades sobre Hamilton y 68 sobre Russell. Con el campeonato firmemente encarrilado, el “Gran Circo” no da tregua y se desplaza de inmediato a España para la disputa, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Catalunya en el circuito de Montmeló.