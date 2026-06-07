Ecuador vs Guatemala EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido amistoso internacional

Partido Guatemala vs Ecuador La Crónica

La tarde de este domingo 7 de junio Ecuador y Guatemala se medirán en un partido amistoso que, más allá del resultado, servirá para evaluar el momento que atraviesan ambas selecciones y probar variantes tácticas de cara a los desafíos que se avecinan.

La selección ecuatoriana llega con el objetivo de seguir consolidando una generación que ha logrado posicionarse entre las más competitivas de Sudamérica. Del otro lado estará Guatemala, un equipo que continúa construyendo un proyecto que busca ganar experiencia y competitividad frente a rivales de mayor exigencia internacional.

Horario del partido Ecuador vs Guatemala

El partido amistoso entre Ecuador y Guatemala se disputará este domingo 7 de junio de 2026.

Para los aficionados que seguirán el encuentro desde México, el silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Se espera un partido dinámico, con ambos entrenadores aprovechando la oportunidad para observar diferentes alternativas dentro de sus plantillas y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse dentro del equipo nacional.

¿En qué canal ver Ecuador vs Guatemala desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante la plataforma Claro Sports (plataforma y canal de YouTube), que contará con la transmisión del encuentro para territorio mexicano.

Además, distintos medios deportivos realizarán cobertura minuto a minuto y seguimiento en tiempo real de las acciones más importantes del compromiso.

La expectativa es alta debido al crecimiento que ambas selecciones han mostrado en los últimos años y a la posibilidad de ver en acción a varias de sus figuras más destacadas.

Posibles alineaciones de Ecuador vs Guatemala