¿Gilberto Mora en la mira del Real Madrid?: Esto dijo su representante

Gilberto Mora El futbolista de 16 años de Tijuana se ha posicionado como la próxima "joya" del futbol mexicano.

En el último año, el nombre de Gilberto Mora ha captado la atención de propios y extraños en el futbol mexicano. El juvenil de 16 años de los Xolos de Tijuana se ha colocado como la próxima gran promesa del balompié nacional, llegando incluso a la Selección Mexicana antes de cumplir la mayoría de edad. Ahora, un gigante europeo como el Real Madrid podría estar siguiendo su actividad.

¿Está el Real Madrid interesado en Gilberto Mora?

La representante de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta, fue cuestionada sobre Gilberto Mora y si se le está “relacionando” para llegar al Real Madrid en un futuro.

“Sí, se está relacionando. Yo creo que es normal que esté relacionado un poco con grandes equipos porque es un chico muy joven y muy fuerte. Entonces yo creo que vamos a escuchar muchas cosas, pensamientos e ideas para ver qué va a pasar. Yo prefiero que vaya a donde vaya a ser feliz.”, dijo a pregunta expresa de Marcos Benito, del programa “El Chiringuito”.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



💣 Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/Ri355BzqEj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

De esta forma, la representante dejó ver que el Real Madrid ha hecho saber del seguimiento que están haciendo del futbolista mexicano, pero no se refirió a un contacto específico directo ni tampoco a alguna oferta formal que haya puesto el equipo 15 veces campeón de Europa por el juvenil mexicano.

El ascenso de Gilberto Mora

El año pasado, Gilberto Mora debutó como futbolista profesional en la Liga MX el 18 de agosto de 2024 frente a Santos Laguna y bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, siendo el tercer debut más joven en la historia de la competencia. Rápidamente, se convirtió en un jugador recurrente del entrenador colombiano hasta afianzarse rápidamente con la titularidad.

Para este verano de 2025, Mora fue convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa Oro de la Concacaf, misma en la que salió campeón con el Tricolor. Se convirtió en el debut oficial de un jugador más joven en la historia del tricolor y el de menor edad en salir ganador de este certamen.

También, fue parte del representativo del equipo de estrellas de la Liga MX que compitió contra los mejores de la MLS en l evento especial que precedió al inicio de la Leagues Cup.

Ahora, se espera que Mora sea uno de los jugadores juveniles más importantes a seguir en la Copa del Mundo United 2026 del próximo año y pueda emigrar al futbol europeo para competir ante los mejores del mundo.