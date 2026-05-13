Isabella Fierro juega esta semana el Kroger Queen City

Mexicana que persevera. Isabella Fierro tendrá otra oportunidad esta semana en el LPGA Tour. (Foto especial)

Con tan pocas oportunidades para jugar torneos LPGA Tour, la mexicana Isabella Fierro está considerada en el field de 144 jugadoras para el Kroger Queen City a realizarse del 14 al 17 de mayo en el Maketewah Country Club en Cincinnati, Ohio, donde se repartirá una bolsa de 2 millones de dólares en premios.

Fierro jugó hace dos semanas en el Riviera Maya Open at Mayakoba su tercer torneo de la temporada LPGA Tour 2026, en el campo El Camaleón en el que terminó en empate al sitio 27.

Esta vez en Cincinnati, la mexicana buscará su lograr su tercer corte para poder seguir sumando puntos y con ello poder mantener el estatus en la máxima gira del golf profesional femenil (LPGA).

En sus dos primeros recorridos Fierro tendrá como acompañantes a la estdaounidense Jessica Porvasnik y a la suiza Albane Valenzuela. Para fortuna de la tercia de jugadoras serán las primeras de la jornada en iniciar el recorrido este jueves.

Nelly Korda apunta a otra victoria

De las jugadoras que estarán en la mira destacan siete de las 10 mejores en el Ranking Mundial de Golf Femenino Rolex, incluida la No. 1 Nelly Korda. La miembro del Salón de la Fama LPGA, Lydia Ko; la campeona defensora Charley Hull y la campeona del Mizuho Americas Open la semana pasada, Jeeno Thitikul, dos del mundo.

Para Korda está es la mejor oportunidad para seguir sumando victorias en la temporada 2026, después de iniciar con el Torneo de Campeonas Hilton Grand Vacations, The Chevron Championship (torneo Major con el que recuperó el número uno del mundo) y el Riviera Maya Open at Mayakoba.