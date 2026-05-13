Gaby López con la mente puesta en los torneos Majors

Preparándose para los grandes retos. Gaby López disfrutará de tres semanas de vacaciones antes de competir en el segundo torneo grande la temporada LPGA Tour, el U.S. Women’s Open. (Giovanna Morales Gómez)

Gaby López, que esta semana disfruta de su mejor ranking mundial con el número 21, está en la ciudad de México y platica que tendrá tres semanas de descanso activo para enfocar su entrenamiento principalmente a los torneos Majors, ese tiempo también lo aprovechará para realizar algunas actividades con la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Su forma de ver la vida como la mejor mexicana de la actualidad en la élite mundial del golf la resume así: “Le voy a poner disfrute, amor, desapego, pantalones, ovarios de los que siempre hablo, esa valentía de la que siempre me he sentido cómoda en el campo de golf”.

Fue muy clara al subrayar. “No soy un número, soy una competidora que estoy en la posición 21 del mundo, pero no me voy a limitar a pensar que es lo máximo, es solo una posición en la que estoy, voy a seguir dando lo mejor de mí y ojalá que pueda y seguir superándome. Estoy haciendo valiente allá afuera para mí eso es la prioridad número uno”.

Más agresiva en su juego

Con ocho torneos jugados en la temporada 2026 y dos Top 5, Gaby asegura: “Estoy en un momento estable, innovando cosas nuevas, me siento más cómoda, tengo un caddie espectacular que me ha ayudado en la estrategia, estoy siendo más agresiva que antes, porque tengo más herramientas para ser más competitiva. Voy a enfocar más mi trabajo a los Majors”.

Es así como a la golfista mexicana se le volverá ver competir para el U.S. Women’s Open del 4 al 7 de junio en el Riviera Country Club, en Palisades, California, Estados Unidos.