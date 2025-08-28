Micah Parsons sale de Cowboys y firma con los Green Bay Packers

Micah Parsons a Green Bay A una semana de iniciar la temporada, los Cowboys dejan ir a Parsons, quien ganará un promedio anual de 47 millones de dólares.

La novela llegó a su fin. Micah Parsons salió de los Dallas Cowboys a través de un trade y ahora jugará para los Green Bay Packers. El ala defensivo consiguió un acuerdo histórico para convertirse en el jugador mejor pagado de toda la historia de la NFL (excluyendo mariscales de campo).

Green Bay hace el trade por Micah Parsons

Después de varias semanas de especulaciones, Micah Parsons finalmente tiene su futuro asegurado. El egresado de Penn State se va a los Green Bay Packers y firmará un acuerdo de 4 años por 188 millones de dólares, de los cuales, 136 estarán completamente garantizados.

Con un promedio anual de 47 millones de dólares por temporada, Parsons “rompe” el mercado de jugadores y supera a jugadores como Myles Garrte (Browns) Ja’Marr Chase (Bengals), Maxx Corsby (Raiders),TJ Watt (Steelers) CeeDee Lamb (Cowboys), Justin Jefferson (Vikings), entre otros.

BREAKING: Cowboys trading DE Micah Parsons to Packers and agreed to a 4-year, $188M deal including $136M guaranteed. (via @RapSheet, @TomPelissero, @SlaterNFL) pic.twitter.com/4r275BvmCf — NFL (@NFL) August 28, 2025

La decisión llega luego del conflicto que sostuvieron mediáticamente Micah Parsons y Jerry Jones (dueño del equipo) al no poder llegar a un acuerdo de extensión de contrato, mismo que el propietario de la franquicia se negó a trabajar desde el año pasado. También, se reportó que Jones se negó a hablar con David Mulugheta, representante del ala defensivo, lo que terminó por fracturar la relación de forma definitiva

¿Qué recibirá Dallas a cambio de Micah Parsons?

De esta forma, Dallas pierde a un jugador que rompió múltiples récords en el equipo y de toda la liga, destacando por sus capturas a los quarterbacks rivales y eficiencia en presión. Ahora, el equipo de la estrella solitaria recibirá a cambio las dos próximas primeras selecciones de Draft de Green Bay y al tacle defensivo Kenny Clark.

Full terms:

-- Cowboys get Kenny Clark and 2 1sts.

-- Packers get Micah Parsons. https://t.co/7ATclEMp5J — Ian Rapoport (@RapSheet) August 28, 2025

En sus cuatro temporadas como jugador de los Dallas Cowboys, Parsosns fue dos veces elegido al primer equipo All-Pro, 4 veces Pro-bowler y novato defensivo del año en el 2021. En 67 partidos disputados, dejó una marca de 53.5 capturas de quarterbacks y 274 tacleadas.

Micah Parsons se despide de los Cowboys

Por último, el egresado de Penn State publicó una carta en redes sociales para despedirse de la afición del equipo que lo drafteo hace cuatro años.

“Nunca quise que este capítulo ocurriera. No todo estuvo en mi control. Mi corazón siembre ha estado y seguirá aquí. A pesar de todo, no hice ninguna demanda ni pedí nada que no fuera justo. Sólo le pedí a la persona en la que confío que negociara mi contrato como parte del proceso.

Es un día triste. Nunca olvidaré la alegría de la noche en que me draftearon (...) Gracias afición de Cowboys por cada aliento, y cada muestra de amor que me dieron. Usar la estrella ha sido un honor para mí"

Los Dallas Cowboys estarán en el juego inaugural de la temporada 2025 enfrentando a los Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field este próximo jueves 4 de septiembre.