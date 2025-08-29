Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 7 | Apertura 2025

La fase regular del campeonato se acerca rápidamente a concluir su primera mitad y algunos equipos ya están definiendo cuáles serán sus aspiraciones reales. Rayados se encargó de tomar el liderato general la semana pasada y espera poder defenderlo de los equipos que le siguen de cerca. Mientras tanto, Cruz Azul y Chivas disputarán el partido estelar de este fin de semana con ambos viviendo realidades distintas en el certamen.

Partidos, fechas y horarios del Apertura 2025 | Jornada 7

Jornada 7 | Apertura 2025 de la Liga MX El sábado tendremos los partidos estelares con Chivas recibiendo a Cruz Azul y América en contra de Pachuca por uno de los primeros lugares de la tabla general.

FC Juárez vs Mazatlán | viernes 29 de agosto (19:00 horas)

Una vez más, las emociones del futbol mexicano comienzan en la frontera con los Bravos de Juárez. Este equipo viene de conseguir su primera victoria en casa y ahora tienen la oportunidad de dar otro salto en la clasificación estando de local. En contra parte, los ‘Cañoneros’ suman dos derrotas y un empate fuera de casa, por lo que necesitan sumar sus primeros tres puntos como visitantes.

Atlético de San Luis vs Toluca | viernes 29 de agosto (19:00 horas)

El cuadro potosino sigue en su camino en busca de regresar a ser un equipo de liguilla. Sin embargo, para eso será necesario mejorar su rendimiento como local, donde acumula dos derrotas esta campaña. En frente, los actuales campeones del futbol mexicano suman dos partidos consecutivos sin ganar, por lo que quieren sumar una victoria lo antes posible para no alejarse de la parte alta de la clasificación general.

Puebla vs Monterrey | viernes 29 de agosto (21:05 horas)

El nuevo sotanero general después de la jornada seis es La Franja. Hernán Cristante llega a este equipo para tratar de corregir el rumbo de la temporada y lograr una remontada que los meta al repechaje. En contra parte, Rayados aparece como el líder general el solitario con cinco victorias y sólo una derrota esta campaña.

León vs Querétaro | sábado 30 de agosto (17:00 horas)

Los ‘Panzas Verdes’ siguen tratando de encontrar su versión de la temporada pasada. La ‘Jamesmanía’ parece estarse apagado de a poco luego de haber iniciado con gran brillo hace unos meses. En frente, los Gallos vienen de ganar su primer partido del torneo y quieren mantener el buen ritmo ahora sumando tres puntos fuera de casa.

Santos Laguna vs Tigres | sábado 30 de agosto (19:00 horas)

Continuando con las emociones sabatinas, los ‘Guerreros’ regresan a casa para un duelo norteño. El cuadro de La Comarca ha dado algunas muestras de mejoras esta temporada, pero necesita seguir mejorando si espera competir por lugares de postemporada. Mientras tanto, los de la UANL se alzan como la mejor ofensiva en lo que va de la temporada con 15 goles marcados en seis partidos.

Chivas vs Cruz Azul | sábado 30 de agosto (19:07 horas)

Guadalajara marcha en el antepenúltimo lugar de la clasificación y es uno de los equipos que más goles en contra ha recibido. La afición comienza a presionar a Gabriel Milito por mejores resultados y no pueden permitirse una nueva derrota en casa. Cruz Azul comienza a encontrar el funcionamiento que quiere Nicolás Larcamón y ya se colocan en la parte alta de la clasificación general e invictos con cuatro triunfos y dos empates.

América vs Pachuca | sábado 30 de agosto (21:05 horas)

Cerrando las emociones del sábado, América estará en casa para defender su invicto. El equipo de Andre Jardine comienza a recuperar la memoria y parecen estar listos para competir de nueva cuenta por el título con la llegada del delantero francés Allan Saint-Maximin. Los Tuzos quieren recuperar la cima de la clasificación general y mandar un mensaje a todo el futbol mexicano de que pueden ser uno de los rivales a vencer en la liguilla.

Pumas vs Atlas | domingo 31 de octubre (16:00 horas)

El equipo universitario regresa a casa en busca de cortar una racha de tres empates consecutivos. La afición comienza a impacientarse con Efraín Juárez y la situación actual del club, que necesita sumar sí o sí en casa para acercarse a puestos de liguilla. Los rojinegros tampoco han terminado de arrancar y se colocan como la peor defensiva del campeonato con 18 goles en contra recibidos.

Tijuana vs Necaxa | domingo 31 de octubre (21:00 horas)

Finalmente, todo termina en ‘La perrera’. El joven equipo de Tijuana estará en casa, donde suma una victoria y dos empates. Sus rivales serán los Rayos de Fernando Gago, quien aún no puede replicar el éxito de Nicolás Larcamón con ‘Los Rayos’.