NFL: Makai Lemon revela el legendario número que utilizará con Philadelphia para sorpresa de los fans

Makai Lemon El receptor abierto fue la selección de primera ronda de Philadelphia Eagles este 2026.

Tras el Draft de la NFL los 32 equipos continúan los trabajo de preparación y de entrenamientos de cara a la pretemporada de este año. Ahora, el primer seleccionado del 2026 por los Phiadelphia Eagles, Makai Lemon, reveló que traerá de vuelta un número legendario para el equipo y que, aunque no había estado retirado oficialmente, sí había estado en deshuso por varios años.

¿Cuál será el número de Nick Lemon con los Philadelphia Eagles?

En la NFL, algunos números están reservados para ciertas posiciones, por lo que los jugadores tienen que elegir ente una baraja limitada de opciones según el rol que tienen en el terreno de juego. Sin embargo, desde hace algunas temporadas, la NFL amplió la posibilidad a receptores, linebackers y esquineros a llevar un sólo dígito en su jersey, algo reservado anteriormente solo para quarterbacks y pateadores.

Este será el caso de Nick Lemon, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2026 dela NFL. El egresado de USC fue fichado por los actuales campeones de la división Este en la Conferencia Nacional luego de subir al puesto número 20, dándole a los Dallas Cowboys dos selecciones de cuarta ronda y poder tomarlo antes que los Pittsburgh Steelers.

Ahora, en conferencia de prensa, el jugador ofensivo reveló que estará utilizando el legendario número 9 en su jersey. Esta asignación había estado desocupada desde que Nick Foles, primer quarterback campeón del Super Bowl con este equipo dejó la franquicia en 2018. Aunque el número no estaba oficialmente retirado, había estado sin ocuparse por casi una década en honor al hombre que les dio su primer campeonato en l NFL.

Foles fue el quarterback titular durante toda la postemporada del 2017, cuando el jugador de segundo año, Carson Wentz, sufrió la lesión de rodilla en las semanas finales de la temporada. Foles lideró la ofensiva durante los juegos eliminatorios y se convirtió en el MVP del Super Bowl LII donde vencieron a los New England Patriots.

Además, fue el protagonista de una de las jugadas más recordadas del ‘Súper Tazón’ con el ‘Philly Special’, donde realiza un engaño de dar indicaciones a su línea ofensiva, para luego hacer una trayectoria y capturar el ovoide en zona de anotación. La historia se bautizó como la de los ‘Underdogs’ (desfavorecidos) ante los ojos de la NFL, quienes creían que Eagles no podría lograr el campeonato sin si QB titular.

¿Por que Makai León será el número 9 con Eagles?

En conferencia de prensa, señaló que se siente emocionado no sólo por haber sido la primera selección, sino por poder usar este número como parte de la historia del equipo. Además, señaló que consultó con Nick Foles para poder ocuparlo aparti de este año.

“Voy a usar el 9, número 9. Significa mucho para este equipo por Nick Foles. Él pudo haberlo retirado y quedado con el número para sí mismo. Él fue un gran jugador aquí y el número 9 es muy especial. Estoy muy agradecido por poder usarlo y representar al equipo. Nick estaba consiente de que seré el primero en usarlo después de él, hable con él por teléfono y medio su bendición, así que estoy muy agradecido. ”